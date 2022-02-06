تفاصيل مد عمل أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

كشف الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب ورئيس معرض الكتاب، تفاصيل مد عمل أيام معرض القاهرة 2022، لافتًا إلى أن المعرض نجح في الوصول لأن يصبح حدثًا قوميًا يجمع أفراد الأسرة جميعًا.

وأضاف هيثم الحاج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن المعرض يشهد حالة زحام، اليوم الأحد، (يغلق أبوبه أمام الجمهور في الثامنة مساءً)، مؤكدًا أن معدلات زيارة الأسرة كانت مرتفعة خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وتابع الدكتور هيثم الحاج، أن هناك بعض المواطنين يقدمون للمعرض حاملين حقائب سفر خالية لتعبئتها بالكتب؛ مؤكدًا أن مصر لديها أجيال قارئة، وتنفي مقولة إن الشعب المصري غير قارئ.

وأوضح هيثم الحاج، أن هناك إقبال على شراء كتب الأطفال، مؤكدًا أن الشباب من سن 30 عامًا يمثلون 60% من زوار المعرض، لافتًا إلى إقبال هؤلاء الشباب على شراء الكتب التاريخية لحقب التاريخ المصري المختلفة. وأكد أن هناك إقبال كبير من الشباب على شراء الروايات أيضًا.

ولفت الدكتور هيثم الحاج، إلى أنه تم زيادة قيمة جوائز للمعرض من 10 آلاف جنيه لـ 40 ألف جنيه، واستحداث جائزة أحدث ناشر عربي للمشاركين في المعرض «ده الجديد السنة دي؛ مكانش موجود قبل كدة»، معتبرًا البرنامج المهني الذي تم إضافته للمعرض نقلة تاريخية يدعم صناعة النشر في العالم العربي.

وأكد هيثم الحاج، أن هناك تركيز على المنصة الإلكترونية، ضمن 3 أمور سيتم التركيز عليها خلال معرض الكتاب العام المقبل، وتم عمل معرض كتاب الطفل مستقبل في جناح خاص، والبرنامج المهني الذي يتم العمل على أن يكون منتجًا لمشروعات ترجمة ونشر مع دول العالم.