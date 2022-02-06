الرئيس السيسي يستقبل رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة بمطار القاهرة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جيبوتي إسماعيل عمر جيلة، عقب وصوله للقاهرة في زيارة رسمية.
وفى وقت سابق، أشاد الرئيس الجيبوتى اسماعيل عمر جيله بالخطوات المتسارعة على صعيد إرساء شراكة استراتيجية بين مصر وجيبوتي، وهو ما تجلى بالأخص فى الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى جيبوتى فى شهر مايو 2021، والتي تعد الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى جيبوتي.
وعبر رئيس وزراء جيبوتي عن امتنانه وتثمينه لجهد ونشاط السفارة المصرية على صعيد تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.
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