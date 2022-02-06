خاص.. تعافي المطربة ساندي من فيروس كورونا

كشفت المطربة ساندي عن تعافيها من فيروس كورونا "كوفيد-19"، وذلك بعد أيام من إعلانها نبأ إصابتها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

دوت الخليجيرصد تعافي المطربة الشابة ساندي من فيروس كورونا المستجد

وصرحت ساندي لـ ”دوت الخليج بأنها أجرت مسحة خلال الأيام الماضية، نتيجة شعورها بتحسن، وظهرت النتيجة خلال معناة مع المرض بـ”سلبي”.

أغنية ساندي اللالا

وفي سياق آخر، طرحت المطربة الشابة ساندي، أحدث أعمالها الغنائية التي تسببت في مشكلة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع الفنانة روبي، والتي أتت بعنوان «في اللا لا»، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتعد أغنية “في اللا لا” من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في أماكن وشوارع متفرقة في فرنسا.

أزمة بين روبي وساندى بسبب "الهشك بشك" و"فى اللا لا"

وكانت قد تداولت المواقع الإخبارية، نشوب أزمة قوية بين الفنانة روبي والمطربة ساندي، بعد أن قامت الأولى بطرح مقطع من الأغنية ثم تفاجئ الجمهور بحذفها للعمل، ثم تبين أن ساندي انتهت بالفعل من تصوير عمل يحمل نفس الكلمات ومن المقرر أن تطرحه خلال أيام، مما جعل الجمهور يتنبأ بوجود مشكلة كبيرة بين ساندي وروبي وصلت لحد الغيرة من أعمالها.

الجمهور يتنبأ بمشكلة قوية بين ساندي وروبي بسبب مقاطع غنائية

وعلق أحد المتابعين على هذه الأزمة قائلا: طيب ركزوا كدة معايا في الكلام ده.. وليد منصور اتعاقد مع ساندي علي أغنية جديدة اسمها" في الالا لا " .. الأغنية دى كانت المفروض روبي هتغنيها ولما فسخ العقد معاها خد الأغنية بتاعته .. بعد صورة وليد منصور مع ساندي والرواج الكبير اللي حصل للأغنية قبل حتي البرومو ماينزل بكرة وان الأغنية خلاص هتنزل يوم رأس السنة”.

وتابع: “روبي تقريبا اتضايقت وغيرة الستات هتبدأ تظهر راحت مسربة جزء تراك من الأغنية عن طريق الشركة اللي بتتعامل معاها دلوقتي واتشال علي طول التراك .. واضح ان الفترة الجاية روبي مش هتسكت خاصة لو الأغنية نجحت جدا وهتحاول تبوظ نجاحها اعتقد كدة .. داخلين علي تريند جديد وهيكون بين روبي وساندي“.