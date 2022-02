/677751/قصته-واقعية-انطلاق-فيلم-A-Journal-for-Jordan-في-دور-العرض-المصرية

تستقبل دور العرض المصرية الفيلم الرومانسي الذي يترقب عىضه عدد كبير من الجمهور داخل مصر، والذي يحمل اسم «A Journal for Jordan».

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم A Journal for Jordan المعروض داخل مصر

ويستعرض الفيلم من خلال أحداثه المثيرة والرومانسية مشاعر الحب الفياضة التي يكنها الرقيب أول تشارلز مونرو كينج لحبيبته وطفلهما الرضيع، من خلال مذكرات شرع في كتابتها قبل مقتله في الحرب ليتركها لوليده بعد وفاته، بهدف إرشاده بشكل مؤثر إلى كيفية العيش في حياة كريمة على الرغم من نشأته بدون اب.

أبطال فيلم A Journal for Jordan

الفيلم الاجنبي من إخراج نجم هوليوود دينزل واشنطن الفائز بالعديد من الجوائز كأفضل ممثل، من بينها اثنتين أوسكار وثلاثة جولدن جلوب، وقصة وسيناريو وحوار فيرجيل ويليامز.

الفيلم مأخوذ من قصة واقعية

ويستند العمل على مذكرات A Journal for Jordan: A Story of Love and Honor التي نشرتها الكاتبة الصحفية وحبيبة البطل الأصلية دانا كاندي، وبطولة مايكل بي جوردان وشانتيه آدامز.

أفلام أجنبية في دور العرض المصرية

ويعر أيضا، فيلم الأنيميشن والمغامرات My Sweet Monster في دور العرض المصرية، وهو فيلم مغامرات محفوفة بالمخاطر في عالم من السحر والحب والتضحية.

والتي تدور قصته حول الأميرة باربرا، التي تخوض مغامرات محفوفة بالمخاطر لإنقاذ حبها للأمير إدوارد في عالم من السحر والحب والتضحية، وذلك بالتعاون مع وحش الغابة الطيب اللطيف بوجي، الذي يقرر مساعدتها برغم وقوعه في غرامها وإعجابه بها، وذلك ضمن أحداث فيلم الأنيميشن والمغامرات My Sweet Monster الذي ينطلق في دور العرض المصرية ابتداءً من يوم الأربعاء الثاني من فبراير من خلال شركة AFD. وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب الأميرة باربرا والأمير إدوارد، والتي يعكر صفوها رجل البريد الشرير ويزيل من أمامها، الذي يتنكر ليقنع والدها الملك بزواجه منها طمعاً في الاستيلاء على عرش المملكة التي تتواجد فيها الأميرة، ما يقود الأميرة إلى الهروب من القصر، لتهيم في أعماق الغابة وتصطدم بالوحش بوجي الطيب وصديقه الأرنب المزعج، وبرغم مشاعر الحب المستترة التي نمت في قلبه، يقرر الوحش الطيب التعاون مع الأميرة وصديقه الأرنب في مغامرة محفوفة بالمخاطر للبحث عن الأمير إدوارد والقضاء على الشرير ويزل.