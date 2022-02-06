الصحة: فحص 22 مليون سيدة ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

جدة - نرمين السيد - نظمت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، فعالية للاحتفال باليوم العالمى للسرطان، الموافق 4 فبراير من كل عام، وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان.





وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الفعالية عقدت فى مقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبى المهنى، لمناقشة منظومة علاج الأورام فى مصر وبرامج الكشف المبكر والتوعية والوقاية.

وأكد عبدالغفار، الدور الكبير الذى تمثله مبادرات رئيس الجمهورية فى الاهتمام بالصحة العامة والنهوض بالمنظومة الصحية، حيث ساهمت هذه المبادرات فى توفير وإتاحة الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان، تمهيدًا لاستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الصحة العامة بجميع فئات المجتمع، مؤكدًا تطوير المنظومة الصحية لعلاج الأورام فى مصر والتى بدأت بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، وجار دراسة تفعيل مبادرات صحية لعلاج الأورام الأخرى.

ولفت إلى إتاحة خدمات الفحص وتلقى العلاج لمرضى الأورام من خلال مراكز متخصصة منها 14 مركزا للأورام تابعين لوزارة الصحة والسكان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى معاهد أورام جامعة القاهرة، وجامعة أسيوط والمنصورة، فضلًا عن أقسام الأورام التى تم إنشائها بكل من جامعة قناة السويس والزقازيق وجامعة الأزهر الشريف، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بمرض السرطان فى مصر والتوعية المستمرة بأهمية الاكتشاف المبكر لمصابى الأورام وتلقى العلاج بالمجان من خلال الخدمات الصحية التى تتيحها الدولة المصرية للمواطنين.

وقال الدكتور أحمد مرسى المدير التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، إن عدد المنتفعات من الفحوصات ضمن المبادرة حتى اليوم، بلغ 22 مليون سيدة، وتم اكتشاف 7 آلاف حالة مصابة عن طريق الاكتشاف المبكر، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر للأورام السرطانية يساهم فى التشخيص والاكتشاف المبكر للأورام، وتلقى العلاج المناسب، لافتا إلى انخفاض نسب وصول حالات الإصابة بسرطان الثدى إلى المرحلتين الثالثة والرابعة إلى 50% بعد تفعيل المبادرة، مؤكدًا أن المبادرة تطبق أحدث البروتوكولات العالمية لعلاج أورام الثدى على السيدات فى مصر بالمجان.

وأشار إلى الدور الكبير للفحص الإكلينيكى للثدى الذى توفره الدولة ضمن المبادرة، والتى تحرص منذ إطلاقها على التدريب الدورى لأعضاء هيئة التمريض، والرائدات، والمشرفات بالوحدات الصحية، على كيفية إجراء الفحص الذاتى للثدى لمن تقل أعمارهن عن ثلاثين عامًا، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف اكتشاف الإصابة فى مراحل مبكرة، بحيث لا يتعدى حجم الورم 2 أو 3 سم، وذلك خلال عامين من الآن.

وأكد الدكتور مصطفى الصيرفى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم السرطان ورئيس قسم الأورام بالمعهد القومى الأورام، أنه يمكن السيطرة على الأورام السرطانية والشفاء منها بأسرع وقت، من خلال الاكتشاف المبكر والمتابعة الدورية الصحية للمريض، حيث ارتفعت معدلات الشفاء من الأورام السرطانية بنسبة تتراوح من 50٪ إلى 60٪ بمعظم دول العالم، مشيرًا إلى أن التاريخ المرضى للأسرة ليس سببًا وحيدا فى احتمالية الإصابة بالمرض، حيث بلغت نسبة الإصابة بمرض السرطان، نتيجة الأسباب الوراثية 5٪، كما يعد التدخين والملوثات والسمنة المفرطة من مسببات الإصابة بالسرطان.

ولفت الصيرفى، إلى ارتفاع نسبة الإصابة بمرض سرطان الرئة إلى 80٪، بسبب عادات التدخين، والتدخين السلبى، مؤكدًا أن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى، والكشف عن الأمراض غير السارية ساهمت فى خفض نسب الإصابة بسرطان الكبد فى مصر.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد مرسى المدير التنفيذى لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والدكتور مصطفى الصيرفى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم السرطان ورئيس قسم الأورام بالمعهد القومى الأورام، والدكتور عماد حمادة سكرتير الجمعية المصرية لعلوم السرطان ورئيس قسم الأورام بمستشفى قصر العينى التعليمي، والدكتور جمال عميرة رئيس قسم الأورام بمعهد ناصر وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لعلوم السرطان، والدكتور يحيى صفوت أستاذ جراحة أورام الثدى بمستشفى قصر العيني، ورئيس لجنة التدريب بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة.