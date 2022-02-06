الرئيس الكاميرونى يطوف بسيارة مكشوفة فى ملعب مباراة مصر والسنغال

وصل الرئيس الكاميروني "بول بيا " إلى ملعب (أوليمبي) لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية بين منتخبي مصر والسنغال والتي ستقام في التاسعة مساء اليوم.
حرص الرئيس الكاميروني وزوجته على الطواف بسيارة مكشوفة في الملعب وتحية الجماهير المتواجدة سواء المصرية أو السنغالية بالإضافة إلى الجماهير الكاميرونية.
وكان منتخب مصر قد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على الكاميرون بنتيجة 3ـ1 بركلات الترجيح، فيما وصل منتخب السنغال للنهائي بعد الفوز على بوركينا فاسو بثلاثة أهداف مقابل هدف.
ويسعى منتخب مصر إلى تحقيق لقبه الثامن على مستوى الأمم الأفريقية، فيما تأمل السنغال بالفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخها.
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