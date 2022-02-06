مصر والسنغال .. عرض عسكري فى حفل ختام أمم أفريقيا 2021.. فيديو

شهد الحفل الختامي لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون عرضا عسكريا على هامش الحفل فى البطولة التى استضافتها الكاميرون.

وحرص الرئيس الكاميروني على حضور حفل ختام بطولة كأس الأمم الإفريقية كان 2021 والتي تحتضنها بلاده في الفترة من 9 يناير الماضي وحتى اليوم السادس من فبراير.

وتشهد المباراة النهائية بين منتخبي مصر والسنغال، واللذين تأهلا للمباراة النهائية بعد الفوز على منتخبي الكاميرون وبوكينا فاسو.

وحصد منتخب الكاميرون المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة أمم إفريقيا، بعدما فشل في الصعود للنهائي عقب الخسارة من منتخب مصر في نصف النهائي.

ويبحث منتخب مصر التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه وبعد غياب 12 عام منذ آخر تتويج في 2010.

فيما يبحث منتخب السنغال عن التتويج بلقب أمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، عدما صعد إلى النهائي للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي.