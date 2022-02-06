التشكيل الرسمي للسنغال أمام مصر فى أمم أفريقيا

أعلن أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، التشكيل الرسمي لمباراته أمام منتخب مصر المقرر إقامتها فى التاسعة مساءً على ملعب "باول بيا الأولمبي" في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً بالكاميرون.

وتواجد الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي وزميل محمد صلاح على رأس التشكيل الرسمي للمباراة ليقود هجوم بلاده في مواجهة الفراعنة اليوم.

وجاء تشكيل منتخب السنغال كالتالي..

"إدوارد ميندي، اليو سيسيه، كاليدو كوليبالي، إدريسا جي، نامباليز ميندي، شيكو كوياتي، ساديو ماني، اسماعيلا سار، فامارا ديدو، بونا سار، عبدو ديالا".

وصل منتخب السنغال الى ملعب "باول بيا - الملعب الأولمبي" بالعاصمة ياوندي لخوض المباراة المرتقبة أمام مصر في المباراة المقرر إقامتها في تمام التاسعة مساء اليوم الأحد ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا في الكاميرون.

وفرضت السلطات الكاميرونية تأمينا كبيرا على أتوبيس منتخب السنغال لدى وصوله ملعب المباراة لخوض النهائي المرتقب.

وشهد محيط الملعب تواجد العديد من الجماهير السنغالية من أجل مؤازرة الفريق السنغالى أمام المنتخب الوطنى الذى يسعى إلى اللقب الثامن في تاريخه.

وبدأ المنتخب الوطنى مشواره فى النسخة الحالية من البطولة بهزيمة مفاجئة بعد خسارته فى أول لقاء بدور المجموعات أمام منتخب نيجيريا بهدف نظيف، ثم الفوز على غينيا بيساو بهدف نظيف، والفوز على السودان بهدف نظيف أيضاً، ليتأهل المنتخب الوطنى ثان مجموعته برفقة نيجيريا، وفى دور الـ 16 تغلب الفراعنة على منتخب كوت ديفوار بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، قبل أن يهزم المنتخب المغربى فى ربع النهائى بنتيجة 2/1، ثم المنتخب الكاميرونى بنتيجة 3/1 بركلات الجزاء الترجيحية.

يقود المباراة تحكيميا الحكم الجنوب افريقى فيكتور جوميز حكم الساحة والمساعدين الاول هو زخارى سويلا من جنوب إفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو،بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو، وحكام الفار من المغرب بقيادة عادل زوراق بشرى مساعد فار أول وزكريا برنس مساعد فار ثانى.

ويغيب عمر كمال عبد الواحد لاعب المنتخب الوطنى، عن مباراة مصر والسنغال فى نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون، وذلك بعد حصوله على البطاقة الصفراء خلال إحدى الكرات المشتركة مع لاعبى الكاميرون.