فيروس كورونا يضرب والدة روبي.. وابنتها تعلق: «استر يارب»

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دوت الخليجيرصد إصابة والدة الفنانة روبي بفيروس كورونا المستجد

وكتبت كوكي مجدي عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، : ”ماما كورونا استر يا رب ونبي يا رب”.

انتقادات على فستان روبي في إطلالتها الأخيرة

من ناحية أخرى، ظهرت روبي في حفل Joy awards الذي أقيم خلال الأيام الماضية، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، بإطلاله من دار أزياء شهيرة أثارت انتقاضات الجمهور؛ بسبب سعر الفستان المبالغ فيه، وعدم ملاءمته مع الحفل من وجهة نظر المتابعين.

أنتقدج الجمهور الفستان التي طلت به الفنانة روبي في حفل joy awards بموسم الرياض، والذي وجدوه غير مناسبًا لها، فقالت أحد مستخدمي موقع تويتر للتدوينات القصيرة، وقالت:" لا أعرف كيف عجبكم فستان روبي".

وكتب أحد رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، وقال:" روبي وصلت لمراحل صعبه جدًا في الاستايل بتاعها!".

كما تزايدت الأخبار المنشورة عن سعر الفستان، الذي أرتدته روبي من دار الأزياء العاليمية Balmain،والذي تخطى سعره 60 ألف جنيه مصري، كما تداوله عدد كبير من المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا.

روبي بوزن زائد

الجدير بالذكر، أنه بدأت روبي تظهر بوزن زائد لفت أنظار الكثيرين، بدءًا من حفلات نهاية العام الماضي، وحفل رأس السنة لعام 2022، وبعدد من المناسبات التي حضرتها بفساتين أظهرت وزنها الزائد، خاصة في منطقة الأجناب والبطن.

مسلسل شقة 6 من بطولة روبي

وكانت آخر أعمال روبي مسلسل شقة 6، شاركت بطولته مع صلاح عبد الله ، أحمد حاتم، سما إبراهيم، محمود البزاوي،هاني عادل وغيرهم، من إخراج محمود كامل، تأليف كل من مصطفى يوري وسعاد القاضي.

تدور أحداث المسلسل عن أشياء غريبة تحدث في شقة في عقار قديم أنقلت إليها روبي قريبًا، ويشترك في هذه الأحداث بعض الجيران، وتلجأ البطلة لبعض الأصدقاء ليساعدها على فهم ما يدور في هذا الشقة الغامضة.

أغنية في اللا لا ما بين روبي وساندي

في سياق اخر، أثارت روبي موخرًا الجدل بسبب حذفها لإغنية لها بعد قليل من نشرها، وقامت المطربة ساندي بطرح الأغنية على صفحتها الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب" بفيديو كلب تم تصوير مشاهده في فرنسا، وباسم جديد وهو "في الالا". وأغنية في اللا لا من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيي.