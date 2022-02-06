/677760/بدلاء-منتخب-مصر-أمام-السنغال-في-نهائي-كأس-أمم-أفريقيا

أعلن كيروش تشكيل منتخب مصر لمواجهة النسغالك بكأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: ويرد منتخب مصر تحقيق الفوز من أجل التتويج بالنجمة الثامنة. دكة بدلاء مصر: محمد صبحي - محمود جاد - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف - رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - محمود علاء - أحمد سيد "زيزو" - مروان حمدي - أيمن أشرف - مروان داوود تشكيل منتخب مصر أمام السنغال: حراسة المرمى: أبو جبل. خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم – محمود حمدي "الونش" – إمام عاشور. خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي. خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد - عمر مرموش. تنطلق مباراة مصر أمام السنغال اليوم في تمام الساعة 9 مساءاً بتوقيت القاهرة، ضمن الدور النهائي من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021. وتوجد مفارقات وأرقام كثيرة بعد تأهل الفريقين للمباراة النهائية، حيث يعد النهائي الثاني على التوالي الذي يتأهل له السنغال، بعدما خسر البطولة الماضية امام الجزائر بنتيجة 1/0. ويرصد دوت الخليج أرقام وإحصائيات قبل المباراة النهائية المرتقبة بين مصر والسنغال - النهائى رقم 31 فى تاريخ البطولات الافريقيه (بطولتين بدون مباراة نهائية) - مصر عادلت رقم غانا بالوصول للنهائى التاسع (بطولة 59 كانت بدون مباراة نهائية) - فى حالة الفوز مصر تعادل رقم الكاميرون بالفوز بالبطولة خارج أرضها 5 مرات - 14 فريق فقط سبق لهم التتويج باللقب - منتخب السنغال هو الوحيد الذي وصل للنهائي مرتين ولم يحرز اللقب ولم يسجل اى هدف في المباراة النهائية - فريقان فقط فى البطولات الافريقيه سبق لهم الفوز بأول لقب بعد خسارة نهائيين(تونس) و (زامبيا)

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