/677764/فاضل-تكة-أنغام-وأمير-طعيمة-يشجعون-المنتخب-قبل-مباراة-مصر-والسنغال

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على دعم المنتخب المصري قبل مواجهة السنغال ضمن فاعليات كأس أمم إفريقيا، والتي ستنطلق مباراتهم خلال الدقائق القليلة المقبلة، ومن المقرر أن نشهد مباراة حماسية ومثيرة.

دوت الخليج يرصد دعم انغام وأميرة طعيمة للمنتخب المصري قبل مباراة مصر والسنغال

أنغام لمنتخب مصر: وراكم ملايين

وكان من بين هؤلاء النجوم المطربة المصرية، أنغام والتي كتبت عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": ‏‏«في 11 في الملعب لكن في وراهم ملايين في شعب بحاله بيستني اللحظة دي بقالة سنين».

أميرة طعيمة يساند الفراعنة قبل نهائي أمم أفريقيا

وكتب طعيمة فى تدوينة له عبر حسابه على موقع "تويتر": «‏‏خلاص فاضل تكة على آخر السكة، كان ناس كتير شاكة وشوفوا رحنا لفين».

هذاحرصت المطربة التونسية لطيفة، لمساندة المنتخب المصري، والتي تعد لفتة إنسانية عظيمة منها، لتثبت مدى الوحدة الوطنية بين مصر وباقية الدول العربية، فكتبت عبر «تويتر»: «ادعوا لمصر و قولوا امين .. يا رب مصر تفوز النهاردة والكاس يبات في مصر انا ثقتي كبيرة في الابطال ولاد الفراعنة ان شاء الله الكاس لمصر».

في حين وجه نبيل الحلفاوي رسالة غامضة للاعبي السنغال، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «إخواتنا الأفارقة من لاعبي السنغال.. فيه لعيبة من عندنا هيمثلوكم بعد بكرة مع بطل أمريكا الجنوبية.. ال Fair play ياشباب. وكمان كابتنكم وكابتنا اخوات».

ودعمت علا رشدي منتخب مصر بنشر صورة لأولادها وهم يرتدون تيشرت منتخب مصر، على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقة: المشجعين الصغار، مصر.

مباراة مصر والسنغال

الجدير بالذكر، أنه تنطلق مباراة مصر أمام السنغال اليوم في تمام الساعة 9 مساءاً بتوقيت القاهرة، ضمن الدور النهائي من كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021.

وكان قد حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الكاميرون بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 3/1، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية، على الملعب "الأوليمبي"، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.