كما تستعد مقاهى المحافظة للدفع بعدد أكبر من الكراسى من أجل مشاهدة المباراة، كما قامت عدد من مراكز الشباب والأندية بتجهيز عدد من الشاشات والمقاعد لمشاهدة المباراة.
وأوضح أن هناك عددا من الاستعدادات الشعبية من قبل المواطنين لمساندة المنتتخب المصرى فى مباراته مع السنغال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. «إكسترا نيوز» ترصد استعدادات الجيزة لمشاهدة مباراة المنتخب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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