عاجل.. «إكسترا نيوز» ترصد استعدادات الجيزة لمشاهدة مباراة المنتخب

جدة - نرمين السيد - قال أحمد عبدالرازق مراسل فضائية "إكسترا نيوز"، بالجيزة، إن باعة الأعلام هم أبطال المشهد فى الجيزة، حيث يفترشون الشوارع لبيع الأعلام للمواطنين لدعم المنتخب فى مباراته أمام السنغال.





كما تستعد مقاهى المحافظة للدفع بعدد أكبر من الكراسى من أجل مشاهدة المباراة، كما قامت عدد من مراكز الشباب والأندية بتجهيز عدد من الشاشات والمقاعد لمشاهدة المباراة.

وأوضح أن هناك عددا من الاستعدادات الشعبية من قبل المواطنين لمساندة المنتتخب المصرى فى مباراته مع السنغال.