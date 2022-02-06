جدة - نرمين السيد - وأضاف سعيد، أن هناك حضور مشرف لشباب مصر لتشجيع المنتخب المصرى، خصوصًا بعد التسهيلات التى أجريت للمشجعين.
وأوضح موفد فضائية "إكسترا نيوز"، أنه كان هناك احتفالات على الطائرات وفى المطار عند وصول الجماهير.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. موفد «إكسترا نيوز» بالكاميرون: حضور مشرف لشباب مصر لتشجيع المنتخب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.