قبل مواجهة السنغال.. محمد صلاح يقود إحماءات منتخب مصر "فيديو"

قاد محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى إحماءات لاعبي الفراعنة قبل مواجهة السنغال المقرر لها بعد قليل فى نهائى كأس الأمم الأفريقية.
ويلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره السنغالى فى التاسعة مساء اليوم، لحسم البطل المتوج بلقب البطولة الأفريقية فى نسختها الـ33 التى تقام بالكاميرون، وسبق والتقى المنتخب مع السنغالى عدة مواجهات وصلت إلى 13 مباراة فازت مصر فى 7 لقاءات وتعادلا فى مباراتين، بينما خسر الفراعنة 4 لقاءات.
وأعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الرسمى للفراعنة لمواجهة السنغال فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، في اللقاء الذي يقام على ستاد أولمبييه بالعاصمة الكاميرونية ياوندى.
التشكيل الرسمي لمنتخب مصر في نهائي كأس الأمم الأفريقية
أبوجبل
إمام عاشور - عبدالمنعم - الونش - فتوح
النني - السولية - حمدي فتحي
محمد صلاح - مصطفى محمد - مرموش
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