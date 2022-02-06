/677763/الهلال-يقسو-على-الجزيرة-بسداسية-في-كأس-العالم-للأندية

حقق الهلال السعودي فوز عريض على نظيره الجزيرة الإمارتي، بنتيجة 6/1، ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكتسح الفريق السعودي نظيره الإمارتي وقدم لاعبوا الهلال مباراة قوية، في غياب تام للاعبي الجزيرة الذي لم يقدموا المستوى المتوقع منهم.

وأفتتح الأهداف الجزيرة الإماراتي في الدقيقة 14 عن طريق عبد الله ديابي، ثم أمطر لاعبي الهلال مرمى شبك الجزيرة بستة أهداف، أفتتحها إيجالو في الدقيقة36.

وسجل كلاً من بيريرا ومحمد كنو وسالم الدوسري وموسى مارجا وأندري كاريلو، باقي أهداف الهلال، الذم قدم مستوى كبير ومميز فيافتتاح مبارياته بكأس العالم للأندية.

وبتلك النتيجة يضرب الهلال موعداً مع تشيلسي في نصف نهائي كأس العالم.

تشكيل الهلال لمواجهة الجزيرة

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: سعود عبد الحميد – جانج هيون سو – علي آل بليهي – ياسر الشهراني

الوسط: ماتيوس بيريرا – محمد كِنو – جوستافو كويار – سالم الدوسري

الهجوم: أوديون إيجالو – موسى ماريجا

دكة البدلاء: محمد العويس – عبد الله الجدعاني – محمد جحفلي – متعب المفرج – محمد البريك – حمد اليامي – مايكل دي أوليفيرا – أندري كاريو

تشكيلة الجزيرة لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: علي خصيف

الدفاع: محمد ربيعي – محمد العطاس – ميلوش كوسانوفيتش – خليفة الحمادي

الوسط: عبد الله إدريس – عبد الله رمضان – ثولاني سيريرو – عبد الله ديابي – فيكتور سا

الهجوم: أحمد العطاس

دكة البدلاء: عبد الرحمن العامري – ركن المنهالي – سالم راشد – زيد سلطان – نواف سالم – محمد جمال – يوسف أيمن – عمر تراوري – دييجو كوليبالي – برونو كونسيساو – زيد العامري – علي مبخوت.

الجزيرة يمطر شباك إيه اس بيراي برباعية في افتتاحية كأس العالم

حقق فريق الجزيرة الإمارتي الفوز على نظيره إيه اس بيراي التاهيتي بنتيجة 4/1، في افتتاحية مباريات كأس العالم للأندية 2022.

وقدم لاعبوا الجزيرة مباراة قوية وأستطاعوا أن يهددوا مرمى فريق إيه اس بيراي، وفازوا بنتيجة كبيرة.

وأحرز الأهداف زايد عبد الله العامري وأحمد محمد الهاشمي وميلوس وعبد الله ديابي للجزيرة، بينما سجل محمد ربيع هدف ذاتي في مرماه في الدقيقة 48.