/677768/سعادة-عظيمة-في-قلبي-تعليق-شريهان-على-دعم-الوطن-العربي-لمنتخب-مصر

يلتقي اليوم منتخبنا الوطني في مباراة نهائية لكأس الأمم الإفريقية، بنظيره السنغالي، وسط تشجيع كبير من كل الشعب المصري ونجومه، وأيضًا دعم كل الأشقاء العرب ودعواتهم بفوز منتخب مصر.

دوت الخليج يرصد سعادة شريهان بدعم الشعوب العربية لمنتخب مصر

شريهان سعيدة بتشجيع الشعوب العربية لمنتخب مصر

وكتبت الفنانة شريهان عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة توتر، أنها سعيدة بدعم الأشقاء العرب لمنتخبنا المصري في كأس الأمم الإفريقية، وخاصة دعواتهم له بالفوز في المباراة النهائية أمام السنغال، قائلة:" سعادة عظيمة في قلبي وأنا ألمس وحدة قلوب شعوب عظيمة "دعاء ومساعدة ودعم وتشجيع جميع أشقائنا العرب في كل الوطني العربي الجميع خلف المنتخب المصري".

وأستكملت شريهان تغريدتها ودعت للمنتخب المصري بالفوز ببطولة الأمم الإفريقية بعد مبارة اليوم، وقالت:" التوفيق إن شاء الله لمنتخبنا الوطني في مواجهة السنغال في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أفريقيا".

شريهان تعود للمسرح بعد غياب

من ناحية أخرى، عادت شريهان بعد غياب 20 عامًا عن المسرح والأعمال الفنية عمومًا، بعمل مسرحي يحمل اسم كوكو شانيل، على اسم صاحبة دار الأزياء الشهيرة، والتي كانت تعرض قصة تحاكي قصة حياة كوكو شانيل، وكان هذا العمل القوي من إنتاج العدل جروب الذي يبحث عن الفرص القوية والأعمال المختلفة دائمًا.

كما خرجت شريهان على محبيها بإعلان لإحدى شركات الإتصالات المعروفة في مصر، وخطفت الأنظار بسبب روحها التي تغط على الشاشة، وملابسها الجميلة التي أظهرت حفاظها على رشاقتها، وحكت من خلال الإستعراضات في هذا الإعلان عن ما حدث لها في حياتها، وحادث السيارة الأليم الذي منعها للظهور لفترة طويلة من قبل.

رسائل نجوم الفن لمنتخب مصر

هذاحرصت المطربة التونسية لطيفة، لمساندة المنتخب المصري، والتي تعد لفتة إنسانية عظيمة منها، لتثبت مدى الوحدة الوطنية بين مصر وباقية الدول العربية، فكتبت عبر تويتر: «ادعوا لمصر و قولوا امين .. يا رب مصر تفوز النهاردة والكاس يبات في مصر انا ثقتي كبيرة في الابطال ولاد الفراعنة ان شاء الله الكاس لمصر».

في حين وجه نبيل الحلفاوي رسالة غامضة للاعبي السنغال، عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر: «إخواتنا الأفارقة من لاعبي السنغال.. فيه لعيبة من عندنا هيمثلوكم بعد بكرة مع بطل أمريكا الجنوبية.. ال Fair play ياشباب. وكمان كابتنكم وكابتنا اخوات».

ودعمت علا رشدي منتخب مصر بنشر صورة لأولادها وهم يرتدون تيشرت منتخب مصر، على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معلقة: المشجعين الصغار، مصر.