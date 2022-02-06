عاجل- جماهير مصر ترفع صور الطفل ريان فى مباراة المنتخب والسنغال (فيديو)

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، اليوم الأحد، فيديو للجماهير المصرية وهى ترفع صورة الطفل ريان بمدرجات الاستاد المقام عليه لقاء المنتخب والسنغال.





ويواجه المنتخب المصرى نظيره السنغالى فى نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية، والمقامة فى الكاميرون. يذكر أن الديوان الملكى المغربى، أعلن أمس السبت، وفاة الطفل ريان، بعد نحو 5 أيام من سقوط فى البئر السحيقة.

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