294 ألف زائر لمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى يومه الحادى عشر

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، برئاسة الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أن اليوم الحادى عشر لفعاليات دورته 53، اليوم الأحد، شهد دخول 294 ألف زائر مما يجسد ارتفاع مؤشر الوعى الجمعى وإدراك أهمية المعرفة فى تنمية وتطوير المجتمع .





يذكر أن الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل".

ويعد معرض الكتاب، أحد أكبر التجمعات للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيه 1063 ناشرا مصريا وعربيا وأجنبيا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل دولة اليونان ضيف شرف، وتشهد إطلاق مشروع الكتاب الرقمى فى الهيئة المصرية العامة للكتاب، الذى يبدأ بـ "موسوعة مصر القديمة" لعالم الآثار الشهير الراحل الدكتور سليم حسن، إلى جانب مجموعة من كتب الأطفال وسلسلتى "ما" و"رؤية"، ولأول مرة فى تاريخ المعرض يتم استخدام أحدث أساليب التطور التكنولوجى والذكاء الاصطناعى.

وتظهر شخصية الأديب يحيى حقى "شخصية الدورة الحالية" بتقنية الهولوجرام فى عرض تفاعلى مع الجمهور، وذلك من خلال شاشة تعمل باللمس، كما يمكن للأطفال ورواد قاعة الأطفال مشاهدة إحدى قصص الأديب الراحل عبد التواب يوسف "شخصية الدورة الحالية" مجسمة افتراضيا باستخدام نظارات 3D، كما تشهد استحداث جائزة لأفضل ناشر عربى وزيادة قيمة جوائز المعرض فى كل مجال ثقافى بالتعاون مع البنك الأهلى، المؤسسة المالية المصرية الرائدة فى دعم ورعاية المواهب المصرية فى المجالات كافة، ومنها الثقافة والفكر.

وتشمل الفعاليات برنامجا مهنيا يهدف إلى دفع تنمية صناعة النشر وسرعة مواكبتها للعصر، وتوفير منصة مهنية ومتخصصة للناشرين والعاملين على صناعة الكتاب ترتقى بالمنتج الثقافى العربى، إلى جانب إتاحة البيع Online للكتب على المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض، وتوفير خدمات التوصيل بالتعاون مع وزارة الاتصالات ممثلة فى البريد المصرى لأى مكان داخل مصر، كما أن هذه الدورة، ويبلغ عدد الأجنحة بالمعرض 879 جناحا.