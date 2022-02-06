الجماهير المصرية ترفع صور الطفل المغربي ريان بالمدرجات من الكاميرون.. صور

نشرت الصفحة الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فيديو للجماهير المصرية وهي ترفع صور الطفل المغربي ريان بالمدرجات من الكاميرون. وكان قد انتهت مأساة الطفل ريان في المغرب، بعد أن ظل حبيسا في بئر عميقة خمسة أيام. وأفادت السلطات المغربية، بوفاة الطفل، في ضواحي مدينة شفشاون، شمالي المغرب، وأجرى الملك محمد السادس اتصالا بوالدي الطفل وقدم لهما العزاء.

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