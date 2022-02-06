كشف المهندس أسامة على إبراهيم، عن تفاصيل إجراء انتخابات نقابة المهن الزراعية في محافظة أسيوط، وأسماء الفائزين في الانتخابات.

دوت الخليج

وقال إبراهيم إن الانتخابات أجريت عن طريق عقد 21 لجنة موزعة على جميع مراكز المحافظة، وأسفرت الانتخابات على مستوى فرع أسيوط، حصول المهندس أحمد حسين هريدي «النقيب» على 1770 صوتًا، بينما حصل منافسه المهندس أحمد قناوي 457 صوتًا.

وفيما يخص الانتخابات فوق السن، فتقدم 9 مرشحين حصل المهندس أسامة إبراهيم على أعلى الأصوات 1250 صوت، وكامل العوامي 900 صوتا، وإيهاب رمسيس كامل 811 صوتا.

أحمد حسين هريدي نقيبًا لزراعيين أسيوط

أما عن مقعد تحت السن كان عدد المرشحين 6، وفاز من بينهم المهندس محمد صديق 1185 صوتًا، وفاز المهندس محمد طه العدلي 1092 صوتًا، بينما حصد المهندس أحمد فتحي على 10020 صوتًا. وجاء أسماء المرشحين وأسماء المراكز كالآتي نقيب البداري محمد محمود إسماعيل، نقيب الساحل أبو خطوة حسانين، نقيب الفتح كامل عبدالراضي، نقيب أبنوب مصطفى حامد، نقيب الغنايم شوقي خليفة، نقيب صدفا هلال رمزي، نقيب أبو تيج أحمد سيد، نقيب القوصية عبد الرحيم أحمد، نقيب ديروط بدر فرغلي.