/677770/الجماهير-المصرية-ترفع-صور-الطفل-المغربي-ريان-بالمدرجات-من-الكاميرون

شهدت مدرجات المنتخب المصري لافتة انسانية طيبة من شباب تنسيقية شباب الاحزاب أثناء مؤازرة الفريق المصري أمام نظيره السنغالي في نهائي بطولة أفريقيا، حيث تم رفع صورة الطفل ريان الذي توفاه الله أمس بعد معاناة دامت ل 5 أيام داخل البئر الذي سقط فيه.

دوت الخليج

هذا وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين مصر والسنغال، ضمن الدور النهائي من كأس أمم افريقيا 2021.

بدأ منتخب السنغال بضغط على على مصر، وحصل على ركلة جزاء مبكره بعد عركلة من محمد عبدالمنعم لإدريسا جناجاي، ليدخل ساديو ماني لتنفيذها، ولكن يتألق أبو جبل ويتصدى لكرة لاعب ليفربول.

ثم بادل منتخب مصر ببعض الهجمات، وكان أخطرهم فرصة من محمد لاح بعد مراوغته لمدافعي السنغال وسددها، ولكن يتصدى لها إدوارد ميندي.

مصر ضد السنغال

وناوش منتخب السنغال ببعض الهجمات من الجبهتين ن طريق ماني وإسماعيل سار، ولكن تعامل الونش و محمد عبد المنعم مع الكرات العرضية بشكل ناجح.

وفي الدقيقة 42 سدد محمد صلاح كرة قوية على يسار مرمى السنغال، ليتصدى لها ميندي بشكل مميز في أخطر فرص الفراعنة.

واستمرت باقي أحداث الشوط بدون تشكيل أي خطورة أخرى تذكر على مرمى الفريقين، وجاء معظم مجريات اللعب في وسط الملعب، مع بعض التدخلات العنيفة من بعض اللاعبين .

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال:

حراسة المرمى: أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم – محمود حمدي "الونش" – إمام عاشور.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد - عمر مرموش.

دكة بدلاء مصر:

محمد صبحي - محمود جاد - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف - رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - محمود علاء - أحمد سيد "زيزو" - مروان حمدي - أيمن أشرف - مروان داوود.

تشكيل السنغال لمواجهة مصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بونا سار، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيس.

خط الوسط: إدريسا جانا جايي، نامباليس ميندي، شيخو كوياتي.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، فامارا ديدهيو، ساديو ماني.

وزير الرياضة يساند منتخب مصر

وطالب أشرف صبحى لاعبي المنتخب الحفاظ على تركيزهم فى مباراة السنغال، والثقة فى قدراتهم وإمكانياتهم لتحقيق الفوز فى المباراة التي يترقبها الجميع والعودة بكأس الامم الافريقية للمرة الثامنة

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع منتخب السنغال اليوم الأحد فى نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون فى الفترة من 9 يناير وحتي 6 فبراير 2022.