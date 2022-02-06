/677773/محمد-هنيدي-يبدأ-تعليقاته-الساخرة-على-مباراة-مصر-والسنغال

انتهى الشوط الأول من مباراة مصر والسنغال، التي سوف تحدد فوز أحدهم بكأس الأمم الإفريقية، ويتابع الشعب المصري كله هذه المباراة عن كسب، ومن بينهم النجوم المهتمين بكرة القدم، ومن أبرزهم الفنان محمد هنيدي الذي أمتعنا في المباراة الماضية بتعليقاته الساخرة على حكم المباراة ومدرب الفريق الكاميروني.

دوت الخليج يرصد أول تعليقات محمد هنيدي على المبارة النهائية لبطولة الأمم الإفريقية

محمد هنيدي يعلق على الشوط الأول من مباراة مصر والسنغال

نشر الفنان الكوميدي محمد هنيدي صورة لحكم مباراة المنتخب المصري مع نظيره السنغالي مع محمد صلاح، من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلق عليها بخفة دمه المعهودة، وقال:" اتفضل احكم انت وانا هرجع لمصنع البلاستيك والصنادل بتاعي".

تعليقات محمد هنيدي على مبارة مصر والكاميرون

أستمتع متابعي الحساب الرسمي للفنان محمد هنيدي على تويتر المبارة الماضية بين مصر والكاميرون بتعليقاته السااخرة عن الحكم وعن مدرب المنتخب الكاميروني، وكان من بينها نشر صورة للحكم وعلق عليها ساخرًا من كثرة الإنذارات بالترد التي يعطيها للمنتخب المصري وقال:" متبصلهوش لحسن يطردك"، وأحتفل بعد انتهاء المباراة بحارس المرمة أبو جبل الذي كان من الأسباب الرئيسية لفوز المنتخب بالمبارة، ونشر له صورة وعلق عليها:" -نزل في الدقايق الاخيرة قدام كوت ديفوار.. صد ضربة جزاء واقصينا الافيال كوت ديفوار.. لعب وهو مصاب وكان رفض يستبدل عشان مصر.. صد ضربتين جزاء قدام الكاميرون وفرم ايتو وحزن الحكم بكاري جاساما. جاباسكي ... أبو جبل".

محمد هنيدي عن الطفل المغرب ريان

أنشغل محمد هنيدي في اليومين الماضيين بقضية الطفل المغربي ريان، الذي سقط منذ أيام في بئر يصل عمقه لـ35 متر تحت الأرض، وكان ينشر العديد من التغريدات التي دعى فيها له بالخروج بالسلامة، والعودة لحض أمه بخير، ولكن لما خرج الطفل ومات مباشرة عاد محمد هنيدي يكتب تغريدات يدعو له بالرحمة، ومنهم:" لايام الاخيرة اللي عاشها من خوف ورهبة ووحدة وجوع وعطش .. في ظلام دامس لوحده وهو بيتألم .. أصعب شئ في القصة .. كان نفسنا ترجع لأهلك ولينا وتشوف الملايين اللي مستنينك تخرج بالسلامة.. ان شاء الله تكون شفيع لأهلك يوم القيامة .. مش هننساك".