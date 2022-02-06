/677774/اكتشفت-إن-العادات-الكورية-والمصرية-مشتركة-البلوجر-ياسمين-علاء-تتحدث-عن-حياتها-فى-كوريا

تحدثت البلوجر المصرية الكورية ياسمين علاء عن اختيارها اللغة الكورية خلال دراستها بكلية الألسن بجامعة عين شمس، وذلك أثناء ندوتها في موقع دوت الخليج حيث حاورتها الكاتبة الصحفية دينا دهب رئيس قسم الفن بالموقع، مشيرة إلى أن الأمر كان صعب فى البداية، وتأقلمت مع الوضع نتيجة الأساتذة الذي كانوا يشرحون اللغة بطريقة بسيطة.

دوت الخليجيرصد بداية ياسمين علاء مع تعلم اللغة الكورية

وقالت ياسمين علاء أثناء دخولها فى السنة الثانية من الكلية، أنها أشتركت فى مسابقة كانت على مستوي الشرق الأوسط وأفريقيا، وحصلت على المركز الأول وبعدها جاءت المنحة إلى كوريا وتًعد هذه المره الأول فى رحلة السفر خارج البلاد.

وكشفت ياسمين عن العادات والتقاليد الكورية وإختلافها مع المصرية:”هناك بعض الأشخاص على علم إن كوريا مثل دول أوروبا فى الحرية، ولكن مارأيته فى كورويا أن الثقافة المحلية الخاصة بيهم قريبه من شخصيتنا المصرية مثل: تجمع العائلة فى المناسبات والعطلات الرسمية، وأحترام الوالدين وليس فقط هم، بل كبار العائلة والعادة الشرقية القريبة مننا هي أستقرار البنت، ممنوع البنت تعيش لوحدها بعد سن الـ 18 سنة مثل أوروبا”.

ونوهت البلوجر المصرية عن مدة اتقان اللغة الكورية بعد سفرها إلى كوريا: “ليس هناك مده معينة لتعليم أي لغة، هناك أشخاص ممكن أتقان التحدث من بعض شهر او سنه وهذا على حسب أستخدامك لها”.

تجربة الطعام الكوري مع الثقافة المصرية

وتحدثت ياسمين عن الطعام الكوري خلال سنين إقامتها التى عاشتها فى كوريا: “قبل السفر، ذهبت فى العديد من المطاعم الكورية الموجودة فى مصر حتى يتم التأقلم مع الطعام الأسيوي الخاص بهم، وأثناء الجامعة كنا نقوم بدراسة أنواع الأكل الكوري، وهذه من ضمن الخبرات التى أكتسبتها، وأوضحت مثال عن طبق المكرونة، حيث يكون هذا الطبق من الأكلات الغربية وليست محلية، ولكن النودلز هي الأكلة المحلية، ولكن يتم طبخها بالعديد من النكهات والطرق المختلفة وبأصناف عديدة، والأكلات ليست مثل الأكل المصري فى نسبة الملح، وهناك بيكون التوابل والشطة كثير فى الأكل، وهذا ما شعرت بيه خلال أجازتي فى مصر حاليًا”.

قصة زواجك من زوجك الكوري

وكشفت البلوجر ياسمين عن طريقة مقابلة زوجها الحالي:” أنا زوجي تعارفت عليها فى مصر قبل الذهاب إلى كوريا، وهو جاء إلى مصر حتى يتم دراسة اللغة العربية”.

وأوضحت ياسمين علاء حول السؤال الذي يتم تداولها وهو “ليه أخترتي زوجك الكوري”: جاء الموضوع خلال تعارف زملء فى الكلية، واتفقنا أن اذاكر له العربية، وهو سوف يقوم بمساعدتي فى اللغة الكورية، وكان أغلب الأوقات كنا بنتحدث اللغة الكورية، حيث أنه كان فى بداية تعليمه فى اللغة، وبدأنا فى التعرف عليه وأتقنت أنه شخص جيد فى تحمل المسؤولية، وحصل قبول بين عائلتنا، بعد فترة المقابلة.