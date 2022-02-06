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شهدت مدرجات مباراة مصر والسنغال بنهائى كأس الأمم الإفريقية مساء الأحد، لافتة إنسانية من وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المشارك فى دعم المنتخب الوطنى، قيامهم برفع صور الطفل المغربي ريان والذي وافته المنية عقب رحلة من الصمود.

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وجاءت هذه اللافتة الإنسانية من وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تأكيدًا على المعانى الإنسانية التى صاحبت وفاة الطفل والذى ظل فى البئر لفترة طويلة وسط محاولات من السلطات المغربية لإنقاذه إلا أنه بالوصول إليه خرج متوفيًا.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين كانت قد تقدمت بمزيد من الحزن والأسى وفاة الطفل ريان والذي وافته المنية عقب رحلة من الصمود وخالص التعازي لأسرة الطفل، وللشعب المغربي الشقيق ،والإنسانية بأجمعها.

دعما للإنسانية ..تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترفع صور الطفل ريان بمباراة مصر والسنغال«فيديو صور»

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، يتواجد باستاد أحمد اهيدجو بالعاصمة الكاميرونية ياوندي لمؤازرة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً بالكاميرون.

يشارك في وفد التنسيقية كلا من أعضاء مجلس النواب طارق الخولي، محمد تيسير مطر، إيمان الألفي، خالد بدوي، ومن أعضاء مجلس الشيوخ أكمل نجاتي، محمد السباعي، علاء مصطفى ومن أعضاء التنسيقية أحمد البشبيشي، أحمد يحيى، مصطفى مسلم، شادي الكردي، عرفات العزب، أدم الطوخي، يوسف شعبان، سليمان جمعة، مينا سنبل، مينا كرم، أحمد فتحي، عمرو البنا، تقى شاهين، إيهاب نبيل، أحمد عبدالصمد، أحمد تامر، شريف الرفاعي، عمرو عبدالعظيم، ريم القاضي، باسم لطفي، إبراهيم رمضان، مريم النجدي، مؤمن سيد، هند عبدالغفار.

دعما للإنسانية ..تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ترفع صور الطفل ريان بمباراة مصر والسنغال«فيديو صور»

ويشارك وفد التنسيقية للمرة الخامسة على التوالي في دعم المنتخب الوطني خلال هذه البطولة، وتتمنى تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين التوفيق لمنتخبنا الوطني وإدخال البهجة على قلوب المصريين بالعودة بالبطولة الأفريقية الثامنة.