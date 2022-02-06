/677778/والله-رمضان-مهم-رسالة-نبيل-الحلفاوي-للمنتخب-أثناء-مباراة-مصر-والسنغال

بعد بداية الشوط الثاني للمباراة النهائية في كأس الأمم الإفريقية، والتي يتقابل فيها المنتخبين المصري والسنغالي، ينشر الفنان نبيل الحلفاوي تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، برغبته في نزول أحل اللاعبين لأرض الملعب بدلًا من بقائه على دكة الاحتياطي.

تحيا مصريرصد رأي نبيل الحلفاوي في رمضان صبحي ويرغب في نزوله أرض الملعب

نبيل الحلفاوي: رمضان صبحي مهم

غرد الفنان نبيل الحلفاوي من خلال حسابه الرسمي على تويتر، وقال:"والله رمضان مهم. يا ريت ينزل"، معبرًا عن أهمية وجود اللاعب رمضان صبحي في أرض الملعب في الشوط الثاني من مبارة منتخب مصر أمام المنتخب السنغالي في نهائي كأس لإفريقيا.

نبيل الحلفاوي مهتم بكرة القدم

يعتبر نبيل الحفاوي دائمًا من المهتمين بكرة القدم، وله رأيه الخاص ووجهة نظره في كل المباريات، خاصة التي يلعب فيها المنتخب الوطني المصري، ويتابع المباريات وينشر أراءه من خلال حسابه الرسمي على تويتر، ومثلما حدث في مباراة مصر وكوت دفوار من قبل، وكتبت الحلفاوي:"كل العناصر في مراكزها، يا ريت عدم إجهاض الهجمة المرتدة، وخاصة إن كان صلاح منطلقا، المنتخب في أحسن حالاته في البطولة أمام منافس أقوى وأسرع، ربنا معاكم يا رجالة".

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال

حراسة المرمى: أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم – محمود حمدي "الونش" – إمام عاشور.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد - عمر مرموش.

تشكيل السنغال لمواجهة مصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بونا سار، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيس.

خط الوسط: إدريسا جانا جايي، نامباليس ميندي، شيخو كوياتي.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، فامارا ديدهيو، ساديو ماني.

وزير الرياضة يساند منتخب مصر

وطالب أشرف صبحى لاعبي المنتخب الحفاظ على تركيزهم فى مباراة السنغال، والثقة فى قدراتهم وإمكانياتهم لتحقيق الفوز فى المباراة التي يترقبها الجميع والعودة بكأس الامم الافريقية للمرة الثامنة

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر مع منتخب السنغال اليوم الأحد فى نهائي كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون فى الفترة من 9 يناير وحتي 6 فبراير 2022.