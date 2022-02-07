نائب محافظ الإسكندرية تؤكد الحرص على رفع كفاءة العنصر البشرى

جدة - نرمين السيد - قالت نائب محافظ الإسكندرية الدكتورة جاكلين عازر، إن المحافظة حريصة على رفع كفاءة العنصر البشرى وتنمية مهارات العاملين بها فى جميع المجالات، وتنفيذ العديد من نماذج المحاكاة والسيناريوهات المحتملة للأزمات بالتنسيق مع الجهات المعنية وذلك للوقوف على مدى جاهزية الجهات المختلفة فى حالة حدوث الأزمات.





جاء ذلك خلال افتتاح نائب محافظ الإسكندرية ملتقيين تدريبين تحت عنوان "دور الإعلام فى التعامل مع الأزمات والكوارث"، و"الملتقى التنسيقى لشباب الوجه البحرى والدلتا للتوعية فى مجابهة الأزمات".

وأكدت "عازر" أهمية الاستعداد الجيد لإدارة الأزمات، مقدمة الشكر إلى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء وجميع القائمين على تلك الدورات.

وأشارت إلى ضرورة الخروج بتوصيات جيدة من تلك الدورات قابلة للتنفيذ ليتم الاستعانة بها فى مختلف القطاعات بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

من جانبه، أشار محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن الإعلام كان رائدًا وقائدًا فى الحد من الأزمات والكوارث التى تعرضت لها بعض المحافظات فى مصر بما يحقق الغاية القومية للدولة، والتى تتمثل فى الحفاظ على الأرواح والممتلكات من خلال منظومة متكاملة تشارك بها مختلف مؤسسات الدولة.

وأشاد عمرو محسوب النبى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات على الشراكة مع قطاع إدارة الأزمات بمجلس الوزراء ودورها المحورى فى نقل الرؤى وتبادل الخبرات والتعاون المثمر للحد من المخاطر.

وأشار إلى أن دور الإعلام وخاصة المحلى فى تحقيق غاية الدولة فى تعزيز أمن الوطن والمواطنين وتوعيتهم بما يبذل من جهد وتنمية على أرض مصر من المشروعات القومية.

وقالت إلسا ستوت ممثل مكتب اليونسكو بالقاهرة إن الملتقى يأتى فى إطار جهود مصر لتقوية جاهزية المجتمعات على إدارة المخاطر الطبيعية وأن الهدف هو تطوير الأدوات المحلية للحد من المخاطر وتعزيز جهازية المجتمع وعمل أدلة علمية منهجية لمواجهة الأزمات وتقليل مخاطرها.

يذكر أن الملتقيين يأتيان فى إطار جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحدّ من المخاطر لرفع الوعى المجتمعى وبناء ثقافة سليمة للحد من مخاطر الكوارث والاستفادة من جهود المتطوعين فى أعمال الإغاثة والإنقاذ والتوعية المجتمعية ومعاونة الأجهزة التنفيذية فى هذا الصدد، وإبراز أهمية دور الإعلام وخاصة المحلى فى مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرها والعمل على زيادة وعى المواطنين وهو ما يمثل التحدى الأكبر فى مجال الحد من مخاطر الكوارث.

كما يهدف الملتقى إلى بناء قدرات وتنمية مهارات التعامل الإعلامى مع حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، وإعداد دليل استرشادى لكيفية التعامل فى حالات الطوارئ والأزمات للحد من مخاطر الكوارث.