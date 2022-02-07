طارق شوقى: الرئيس السيسى جعل التعليم من أولويات التنمية فى مصر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال المحاضرة التى ألقاها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وأشار الوزير خلال المحاضرة إلى أنه تم إنشاء بنك المعرفة المصرى والذى يعد أكبر مكتبة إلكترونية فى العالم وهو منصة لنقل معارف العالم وإتاحتها للمواطنين مجانا.

واستعرض الوزير، خطة تطوير التعليم المصرى بداية من تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإطلاق نظام التعليم المصرى الجديد، وتغيير المنظومة التعليمية بأكملها لتتحول من التعليم إلى التعلم، مشيرا إلى أن الهدف هو تطوير التعليم وإحداث ثورة تجعل أبناءنا الطلاب على مسار التقدم المعرفى، وليس التعلم للحصول على الشهادات.

وأضاف الوزير: "فى عام 2017 بدأنا بناء التعلم من الأساس فى مرحلة رياض الأطفال لتنمية شخصية الطفل، الذى يعد استثمارا لمصر فى الأعوام القادمة، وبدأ العمل على الإطار العام للمناهج 2.0 والذى يعمل على بناء قدرات الطالب واكتسابه المهارات الحياتية المختلفة من حل المشكلات، والإبداع، والنقاش، والعمل والتفكير النقدى، فى محاولة لتعليم الطفل المصرى تعلم هذه القدرات من خلال المناهج التى تحتوى على هذه المهارات".

وأكمل شوقى: أن الوزارة تنفذ خطة مختلفة لوضع الإطار العام للمناهج من خلال التعاون مع الكثير من الدول المتقدمة فى التعليم مثل أمريكا وفنلندا وسنغافورة وغيرها، بالتعاون مع مركز تطوير المناهج الذى يضم نخبة من الخبراء والأساتذة المتخصصين بجانب الشركاء الأجانب لدفع أبنائنا الطلاب إلى التفكر وتخريج طلاب قادرين على المنافسة عالميا.

وتابع بأن العام الدراسى 2018/2019 شهد أول عام دراسى للمناهج الجديدة، وأصبحت حاليا اللغة الإنجليزية تدرس من المرحلة الابتدائية، ولفت إلى أن تطبيق نظام التعليم الجديد بالمناهج الجديدة وصل إلى الصف الرابع الابتدائى هذا العام، وجار العمل فى بناء المناهج لباقى صفوف المرحلة الابتدائية.

وقال إن المعلمين هم الركيزة الأساسية لتطوير النظام الجديد 2.0، وقد تم تدريبهم على هذا النظام، وإن تدريب المعلمين عملية مستمرة طوال الوقت، ويتم على مدار العام، وتم عمل دليل المعلم لكل مادة دراسية، إضافة إلى قناة تلفزيونية تحتوى على دليل المعلم، يتم تحميلها من خلال اليوتيوب، لمساعدة الطلاب والمعلمين على طريقة فهم المادة العلمية.

وأشار إلى أن الوزارة أنشأت المدارس اليابانية عام 2018 بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولى، والتى تلقى اهتماما من القيادة السياسية مباشرة، مؤكدا أنه يتم تطبيق المناهج الجديدة بهذه المدارس، بالإضافة إلى مجموعة الأنشطة الكاملة واليوم الدراسى بنظام التكاتسو اليابانى المبنى على التعلم عن طريق الفعل.

وتطرق الوزير إلى الثانوية العامة، قائلا "أننا استثمرنا خلال السنوات الماضية فى توفير مصادر المعرفة من خلال تنفيذ بنوك الأسئلة وبنوك المعرفة وإدخال التكنولوجيا فى العملية التعليمية، وتوفير التابلت لفهم محتوى المناهج بشكل جديد"، مشيرا إلى أنه لفهم المعلومة فقد تم تغيير أسلوب التقييم لقياس مهارة استرجاع المعلومة من خلال أسئلة تقيس مقدار فهم مخرجات التعلم الحقيقية المستهدفة.

وقال الوزير: "بخصوص الاعتماد على الدروس الخصوصية، فإننا وفرنا مصادر المذاكرة للحد من هذه الظاهرة، فقد تم توفير عدد من المنصات الرقمية، ومنصات البث مباشر للدروس، والقنوات التعليمية، ومنصة النظم لإدارة التعلم، ومكتبة الدروس الإلكترونية وإدمودو، وغيرها من وسائل التعلم الرقمى، والتى تقدم لأبنائنا الطلاب، ولها جدول بث لجميع المناهج للصفوف الدراسية المختلفة، وجميعها مجانا".

وحرص وزير التعليم على استعراض جهود الوزارة، قائلا إن المنظومة الجديدة فى التعليم الفنى تعتمد على فكرة الجدارات المنهجية والتى تعمل على إعطاء الطالب مهارات متخصصة فى مجاله، مشيرا إلى أن الوزارة قامت بإنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع الشريك الصناعى، وإدخال تخصصات جديدة، ولفت إلى أنه يتم إعداد كتاب "مهن المستقبل" للعام الدراسى القادم بما يوفر فرصة أفضل لطلبة التعليم الفنى.

وأشار شوقى إلى اهتمامات الدولة بتطوير التعليم الفنى من أجل تلبية احتياجات سوق العمل ورفع كفاءة العمالة الفنية بما يسهم فى تعزيز قدرات الاقتصاد القومى.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدعوة للحاضرين بالتعاون وضرورة استعادة دور أولياء الأمور فى الرغبة فى التعلم والبعد عن جميع الظواهر المجتمعية التى تضر أبنائنا الطلاب مثل ظاهرة الغش، وظاهرة الدروس الخصوصية.