عاجل.. السيسى يحيى لاعبى المنتخب: كنتم على قدر الثقة وشرفتم بلدكم

جدة - نرمين السيد - وكتب الرئيس السيسى، عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك"، مساء الأحد: "أود أن أتوجه بكل التحية والتقدير للاعبى منتخبنا الوطنى لكرة القدم على ما قدموه من أداء عال فى بطولة كأس الأمم الإفريقية".

وأضاف: "لقد أديتم ما عليكم، وكسبتم احترام الجميع، وكنتم على قدر الثقة، وشرفتم بلدكم، وإننا جميعا على ثقة بأنكم ستعوضون هذا اللقب وتسعدون المصريين بالصعود إلى المونديال".

واختتم: "ثقتنا بكم وبقيادتكم الفنية لم تهتز، فما قدمتموه يثبت أنكم قادرون على تحقيق الأفضل إن شاء الله".