ندوة الأزهر: الإسلام منح المرأة حقوقا لم تأخذها قبله

جدة - نرمين السيد - أكد المشاركون فى ندوة "قضايا المرأة بين الشرع الحنيف والعادات الموروثة"، أن الإسلام منح المرأة حقوقا لم تأخذها قبله، وأن رسالة الإسلام أحاطت المرأة بمنظومة كبيرة من الحقوق.





جاء ذلك فى الندوة التى نظمها جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته (53)، اليوم الأحد، تحت عنوان "قضايا المرأة بين الشرع الحنيف والعادات الموروثة"، وشارك فيها وكيل الأزهر الأسبق الدكتور عباس شومان، ونائب مدير المركز الدولى الإسلامى للدراسات والبحوث السكانية الدكتور شكرى عبد العظيم، والمدير التنفيذى لمركز الحكماء لبحوث السلام بالمغرب الدكتور سمير بو دينار، وأدارها محمد الديسطى عضو المركز الإعلامى.

وأوضح الدكتور عباس شومان، أن المرأة أخذت حيزا كبيرا فى التشريعات، ومنحها الإسلام حقوقا لم تأخذها قبل الإسلام، فأصبحت لها ذمة مالية، وأعطى لها الحق فى اختيار شريكها، وسوى بينها وبين الرجل فى الحقوق والواجبات، كما قضى على الكثير من العادات والتقاليد الاجتماعية التى تسئ للمرأة.

وأكد شومان، أن المرأة فى الإسلام تساوى الرجل تماما، فالرجال قوامون على النساء ولكن هذه القوامة تعنى الاهتمام بشؤونها ورعايتها وليست التسلط، فأغلب الأحكام التشريعية الخاصة بالمرأة، ليست من باب التضييق بل تكريم وتشريف.

من جانبه، بيَّن الدكتور سمير بو دينار، أن رسالة الإسلام أحاطت المرأة بمنظومة كبيرة من الحقوق، كما نهى عن الجمود عن الماضى وخاصة العادات الموروثة التى تسئ للمرأة، موضحًا أن الحقوق بطبيعتها فى المجتمعات الغربية ارتبطت بالأفكار والأفراد، بينما فى الإسلام ارتبطت بالجماعات لحفظ صلة الأرحام بين الناس، مشددًا أن الأسرة اليوم تواجه تحديات كثيرة، خاصة فى منظومة القيم والأخلاق، مما يؤثر على المجتمع بالسلب.

ويشارك الأزهر الشريف بجناح خاص بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى نسخته (53) للعام السادس على التوالى، ويقع جناح الأزهر بقاعة التراث رقم (4)، ويستقبل زواره طول فترة المعرض من 27 يناير حتى 7 فبراير لعام 2022م، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.