انت الان تتابع تفاصيل خبر الأرصاد تحذر من الطقس لاتنخدعوا بإرتفاع الحرارة خلال النهار وتقلبات جديدة بدءًا من الأربعاء المقبل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار المتابعة اليومية لحالة الطقس في جمهورية مصر العربية خلال تلك الأيام، والتي تهم قطاع كبير من المواطنين بمعرفة أخبار الحالة الجوية في كافة أنحاء البلاد، حيث كشفت الدكتورة منار غانم أحد أعضاء المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية حول تفاصيل حالة طقس الـ3 أيام القادمة مع عودة مرتقبة للأمطار والتقلبات الجوية.

حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية خلال تلك الفترة

وأضافت الدكتورة منار غانم إن حالة الإستقرار التي تشهدها البلاد خلال تلك الأيام في الأحوال الجوية، والأيام المقبلة حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا لتعود إلى طبيعتها في فصل الشتاء في هذا التوقيت من العام، حيث تسجل درجات الحارة في القاهرة الكبري 20 درجة مئوية خلال الأيام المقبلة، وتسجل اليوم 18 درجة مئوية.

تأثير حالة الطقس خلال تلك الفترة على مناطق متفرقة من البلاد

وتابعت منار غانم أن حالة الطقس خلال فترات النهار تكون شتوية مائلة للبرودة على محافظات شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة الكبرى، ودافئة على محافظات جنوب البلاد وسيناء، لكن خلال أوقات الليل يكون الطقس شديد البرودة على أغلب المناطق ويصل لحد الصقيع على بعض المناطق.

تحذير من إنخفاض ملحوظ خلال فترات الليل

وقامت الدكتورة منار غان بتوجيه تحذيرات من الإنخداع بإرتفاع درجات الحرارة خلال فترات النهار، لأنها تنخفض بشكل ملحوظ خلال فترات الليل، كما أكدت بداية من يوم الأربعاء المقبل متوقع تعرض البلاد لموجه من التقلبات، بسبب وجود منخفض جوي.