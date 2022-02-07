/677793/مايا-دياب-عقب-خسارة-مصر-كلنا-فخورين-بالمنتخب-البطل

دوت الخليجيرصد دعم الفنانة اللبنانية مايا دياب للمنتخب المصري عقب خسارته من السنغال بنهائي أمم أفريقيا

وكتبت مايا دياب عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” قائلة:”المصريين وكلنا فخورين بالمنتخب المصري البطل”.

مفاجاة مايا دياب لجمهورها

تحضر الفنانة اللبنانية مايا دياب مفاجاة لجمهورها بالوطن العربي، وذلك عبر تطبيق صناعة الفيديوهات “تيك توك” يوم 30 يناير المقبل.

ونشرت مايا دياب البوستر الرسمي للحفل عبر موقع التدوينات القصيرة " تويتر" وعلقت عليها: “نتطلع إلى لقائكم جميعًا في فندق سافوي 12/2/2022 في شمال قبرص، دعونا نجعل هذه الليلة لا تنسى”.

مايا تهاجم المعتزل أدهم النابلسي

وكانت مايا دياب هاجمت الفنان الأردني أدهم نابلسي بعد قرار إعتزاله للغناء، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وكتب دياب، قائلًة: "الفن مش حرام.. الحرام إنكم فيه"، ورفعت هاشتاج "الفن مش حرام"، وذلك بعد ساعات من إعلان الفنان الأردني أدهم نابلسي خبر اعتزاله الغناء.

اعتزال أدهم النابلسي عبر اليوتيوب

يذكر أن الفنان أدهم نابلسي أعلن اعتزاله للغناء، بفيديو نشره على قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقال نابلسي، في الفيديو، إن كل شخص يجب أن يكون له حلم وهواية ولكن الأهم أن يتوافق ذلك الحلم مع رضاء الله وعن السبب الحقيقي وراء قرار اعتزاله الغناء، قائلاً: "الهدف اللي كنت ماشي فيه والحلم اللي كنت بحاول احققه بصراحة ما بيرضي رب العالمين وأغلب الناس القراب مني عارفين أن هيجي يوم وأوقف وجيه هذا اليوم والخبر السعيد جدا أني اعتزلت الغناء وأتمنى استمرار دعمكم".

أغنية مايا دياب الجديدة

من ناحية أخرى، طرحت الفنانة اللبنانية، أغنيتها الجديدة بعنوان "أهلاً وسهلاً"، عبر منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، والاغنية من ألحان محمد يحيى، وتأليف الشاعر محمد الكياتي، اخراج جاد شويري.

وتقول كلمات الأغنية:

"يا مراحب خطوة عزيزة بدايات الحب لذيذة، طول عمره الحب بيقدر يسحر من غير تعويذة، أهلًا وسهلًا بقا أنا كنت متشوقة دنيتي متذوقة والله ما مصدقة، يا مراحب خطوة عزيزة بدايات الحب لذيذة طول عمره الحب بيقدر يسحر من غير تعويزة، أهلًا وسهلًا بقا أنا كنت متشوقة دنيتي متذوقة والله ما مصدقة".