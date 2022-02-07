/677794/الاتحاد-الأفريقي-يتجاهل-مصر-في-جوائز-أمم-أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي عن جوائز كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، بعد إسدال الستار عليها، بتتويج السنغال باللقب لأول مرة في تاريخهم بعد الفوز أمام مصر بركلات الجزاء الترجيحية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وفي واقعة غريبة من الاتحاد الأفريقي، لم يعطي لاعبي منتخب مصر أي جوائز، بالرغم من تألق محمد أبو جبل وتأهل بمنتخب مصر في أكثر من دور، وكان على وشك أن يتوج مع الفراعنة بالبطولة.

والواقعة الأغرب هي عدم حصول محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب، بالرغم من المستوى المميز الذي قدموا مع منتخب مصر، وقيادته للفراعنة خلال مجريات البطولة.

جوائز الاتحاد الأفريقي في كأس أمم أفريقيا

- جائزة أفضل لاعب: ساديو ماني

- جازة أفضل حارس: إدوارد ميندي

- جائزة الحذاء الذهبي: فينسنت أبو بكر سجل 8 أهداف

منتخب السنغال يتوج بكأس أمم أفريقيا أمام مصر بركلات الحظ

وانتهى الشوط الثاني بالتعادل السلبي بدون أهداف، لتتجه المباراة للأشواط الإضافية لحسم الفريق الفائز.

وفي بداية الشوط الإضافي الأول هدد بامبا ديانج مرمى منتخب مصر من خلال إنفراد صريح، ولكن أستمر أبو جبل في تألقه وتصدى للكرة ببراعة.

ودخل مهند لاشين بدلاً من حمدي فتحي، وفي الدقيقة 100 تألق أبو جبل مرة أخرى وينقذ كرة برأسية قوية من ديانج.

وبالشوط الإضافي الثاني، أستمر أبو جبل لثالث مرة أمام ديانج الذي سدد تسديدة صاروخية في الدقيقة 115، وبعدها بدقيقة سدد مروان حمدي كرة قوية في هجمة منظمه لمنتخب مصر، ولكن تعامل ميندي مع الكرة بشكل مميز.

وتتجه المبارة بتلك النتيجة إلى ركلات الجزاء الترجيحية لحسم الفائز بكأس أمم أفريقيا 2021.

ركلات الجزاء

- كوليبالي يسجل للسنغال

- زيزو يسجل لمصر

- عبده ديالو يسجل للسنغال

-محمد عبد المنعم يهدر لمصر

- بونا سار يهدر للسنغال

- مروان حمدي يسجل لمصر

- ديانج يسجل للسنغال

- مهند لاشين يهدر لمصر

- ماني يسجل للسنغال

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال:

حراسة المرمى: أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم – محمود حمدي "الونش" – إمام عاشور.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد - عمر مرموش.

دكة بدلاء مصر:

محمد صبحي - محمود جاد - محمود حسن "تريزيجيه" - محمد شريف - رمضان صبحي - مهند لاشين - عبد الله السعيد - محمود علاء - أحمد سيد "زيزو" - مروان حمدي - أيمن أشرف - مروان داوود.

تشكيل السنغال لمواجهة مصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بونا سار، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيس.

خط الوسط: إدريسا جانا جايي، نامباليس ميندي، شيخو كوياتي.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، فامارا ديدهيو، ساديو ماني