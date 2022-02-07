أبو جبل: لسه قدامنا الفرصة ورجالة مصر مش بتسيب حقها

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علق محمد أبو جبل علي جائزة أفضل لاعب في المباراة، وقال: "كنا نستحق الفوز بالمباراة والتتويج بالبطولة".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف: "بالنسبالي الجائزة، أفضل لاعب في المباراة، دي ملهاش أي لازمة".

وزاد: "أمامنا الفرصة للثأر في الفترة القادمة، بتحقيق الفوز والتأهل لكأس العالم 2022 بقطر".

رجل مباراة مصر والسنغال

نجح الدولي المصري محمد أبو أبو جبل حارس مرمى المنتخب الوطني، من تحقيق الفوز برجل المباراة، والتي جمعت بلاده مع منتخب السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ظهر محمد أبو جبل في مباراة اليوم مع منتخب مصر أمام السنغال، في أكثر من كرة خطيرة على مرماه في اللقاء، والتي كان أخطرها في بداية اللقاء، بالتصدي لركلة جزاء من ساديو مانى.

نتيجة مباراة مصر والسنغال

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة المنتخبين، ليصل للوقت الإضافي ويستمر التعادل السلبي، لكون ركلات الجزاء الفاصة في اللقاء.

شارك إدوارد ميندي بجائزة أفضل حارس في البطولة، والتي شارك خلالها في خمسة مباريات، ولم يتوج بأي جوائز فردية طوال أحداث البطولة ليختتمها بالجائزة الكبرى.

نجح إدوارد ميندي في التصدي لركلة جزاء حاسمة، في الضربات الفاصلة لنهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

كما تواجد المصري محمد أبو جبل حارس منتخب بلاده، في المنافسة بقوة، والتي تصدى خلال البطولة لـ 5 ركلات ترجيح، منها واحدة امام ساديو مانى في بداية انطلاقة لقاء النهاية للبطولة.

وصل المنتخب المصري للمرة الرابعة إلى الوقت الإضافي، في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، والتي يتصدر فيها الفراعنة على مر تاريخ البطولة، ويصبح أكثر المنتخبات وصول للوقت الإضافي في نسخة واحده.

أهدر الدولي السنغالي ساديو مانى، ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من عمر المباراة، بعد تحصله عليه من تخل قوي من محمد عبد المنعم، ويحصل على بطاقة صفراء.

تشكيل السنغال لمواجهة مصر

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بونا سار، كاليدو كوليبالي، عبدو ديالو، ساليو سيس.

خط الوسط: إدريسا جانا جايي، نامباليس ميندي، شيخو كوياتي.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، فامارا ديدهيو، ساديو ماني.

تشكيل منتخب مصر أمام السنغال:

حراسة المرمى: أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم – محمود حمدي "الونش" – إمام عاشور.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – حمدي فتحي.

خط الهجوم: محمد صلاح – مصطفى محمد - عمر مرموش.