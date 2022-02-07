/677801/وائل-جمعة-كل-اللاعبين-أبطال-بالرغم-من-الخسارة-أمام-السنغال

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال وائل جمعة في تصريحات تليفزيونية على قناة "بي إن سبورتس": "كل اللاعبين نعتبرهم أبطال بالرغم من الخسارة أمام السنغال فهم قدموا بطولة مميزة".

وأكمل: " اختبرنا أنفسنا أمام السنغال ورأينا أننا نستطيع التأهل لكأس العالم، ونوعد الشعب المصري بالتأهل لكأس العالم إن شاء الله".

علق محمد أبو جبل علي جائزة أفضل لاعب في المباراة، وقال: "كنا نستحق الفوز بالمباراة والتتويج بالبطولة".

وأضاف: "بالنسبالي الجائزة، أفضل لاعب في المباراة، دي ملهاش أي لازمة".

وزاد: "أمامنا الفرصة للثأر في الفترة القادمة، بتحقيق الفوز والتأهل لكأس العالم 2022 بقطر".

رجل مباراة مصر والسنغال

نجح الدولي المصري محمد أبو أبو جبل حارس مرمى المنتخب الوطني، من تحقيق الفوز برجل المباراة، والتي جمعت بلاده مع منتخب السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ظهر محمد أبو جبل في مباراة اليوم مع منتخب مصر أمام السنغال، في أكثر من كرة خطيرة على مرماه في اللقاء، والتي كان أخطرها في بداية اللقاء، بالتصدي لركلة جزاء من ساديو مانى.

الاتحاد الأفريقي يتجاهل مصر في جوائز أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي عن جوائز كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، بعد إسدال الستار عليها، بتتويج السنغال باللقب لأول مرة في تاريخهم بعد الفوز أمام مصر بركلات الجزاء الترجيحية.

وفي واقعة غريبة من الاتحاد الأفريقي، لم يعطي لاعبي منتخب مصر أي جوائز، بالرغم من تألق محمد أبو جبل وتأهل بمنتخب مصر في أكثر من دور، وكان على وشك أن يتوج مع الفراعنة بالبطولة.

والواقعة الأغرب هي عدم حصول محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب، بالرغم من المستوى المميز الذي قدموا مع منتخب مصر، وقيادته للفراعنة خلال مجريات البطولة.

جوائز الاتحاد الأفريقي في كأس أمم أفريقيا

- جائزة أفضل لاعب: ساديو ماني

- جازة أفضل حارس: إدوارد ميندي

- جائزة الحذاء الذهبي: فينسنت أبو بكر سجل 8 أهداف