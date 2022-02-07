/677802/أرقام-وإحصائيات-من-مباراة-مصر-أمام-السنغال

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقدم منتخب مصر أداء قوي خلال مجريات البطولة، بجانب الأداء الرجولي للاعبين تحت قيادة المدير الفني كارلوس كيروش.

ولكن عاند الحظ منتخب مصر، وخسر البطولة في الأخير أمام السنغال، بعد أداء بطولي من اللاعبين خلال أحداث البطولة.

ويستعرض معكم دوت الخليج أرقام وإحصائيات من مباراة مصر والسنغال

- الأهداف - 4 ضربات ترجيحية 2 - صنع أهداف - 4-3-3 التشكيلة 4-3-3 13 (8) تسديدات (على المرمى) 7 (3) 3 تسديدات صدت 8 1 (-) ركلات جزاء (سجلت) - (-) 20 تمريرات عرضية 11 22 أخطاء 30 1 تسلل 1 3 ركلات ركنية 4 4 بطاقات صفراء 2 - بطاقات حمراء - 830 عدد اللمسات 697 456 تمريرات 309 5 قطع الكرة 19 5 صد لاعب 4 1 إلتقاط 5 25 تحديات 17 54% نسبة الإستحواذ 46%

رجل مباراة مصر والسنغال

نجح الدولي المصري محمد أبو أبو جبل حارس مرمى المنتخب الوطني، من تحقيق الفوز برجل المباراة، والتي جمعت بلاده مع منتخب السنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021.

ظهر محمد أبو جبل في مباراة اليوم مع منتخب مصر أمام السنغال، في أكثر من كرة خطيرة على مرماه في اللقاء، والتي كان أخطرها في بداية اللقاء، بالتصدي لركلة جزاء من ساديو مانى.

الاتحاد الأفريقي يتجاهل مصر في جوائز أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي عن جوائز كأس أمم أفريقيا الكاميرون 2021، بعد إسدال الستار عليها، بتتويج السنغال باللقب لأول مرة في تاريخهم بعد الفوز أمام مصر بركلات الجزاء الترجيحية.

وفي واقعة غريبة من الاتحاد الأفريقي، لم يعطي لاعبي منتخب مصر أي جوائز، بالرغم من تألق محمد أبو جبل وتأهل بمنتخب مصر في أكثر من دور، وكان على وشك أن يتوج مع الفراعنة بالبطولة.

والواقعة الأغرب هي عدم حصول محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب، بالرغم من المستوى المميز الذي قدموا مع منتخب مصر، وقيادته للفراعنة خلال مجريات البطولة.

جوائز الاتحاد الأفريقي في كأس أمم أفريقيا

- جائزة أفضل لاعب: ساديو ماني

- جازة أفضل حارس: إدوارد ميندي

- جائزة الحذاء الذهبي: فينسنت أبو بكر سجل 8 أهداف