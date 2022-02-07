وزير التعليم يعلق على هزيمة المنتخب من السنغال: شكرا فريق مصر العظيم

جدة - نرمين السيد - وقال شوقى، فى المنشور الذى شاركه: "شكرا منتخبنا الوطنى على أدائه الراقي، والمجهود الذى بذله طوال البطولة".

وتابع: "نجدها فرصة لأن نؤكد لأبنائنا على أن الرياضة هى مكسب وخسارة، وتقبل الخسارة من شيم الأبطال، لتكون دافع لمكسب قريب.. شكرا منتخب مصر العظيم".

وتلقى المنتخب الوطنى الهزيمة أمام نظيره السنغالى، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى نهائى كأس الأمم الإفريقية 2021.

وشهدت أحداث الشوط الأول تبادلًا للهجمات من جانب منتخب مصر ونظيره السنغالى دون هز شباك أى من حارسى المرمى.

ونجح محمد أبو جبل حارس مرمى المنتخب الوطنى فى التصدى لأخطر كرات المباراة، مبعدًا ركلة جزاء فى الدقيقة السادسة من المباراة سددها ساديو مانى.

وقدم المنتخب السنغالى شوط ثانى هجومى بشكل كبير، إلا أن مدافعى المنتخب الوطنى نجحوا فى الصمود أمام هجمات أسود التيرانجا، لينتقل الفريقان إلى الوقت الإضافى.

ولعب المنتخب الوطنى أشواطًا إضافية للمرة الرابعة على التوالى بعد خوض هذه الأشواط فى المباريات الثلاث الماضية منذ بداية الأدوار الإقصائية.

وانتهت ركلات الترجيح لصالح المنتخب السنغالى بعد تسجيل 3 ركلات ترجيح فى مقابل إهدار الفراعنة ركلتين