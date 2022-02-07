انقطاع المياه بالقناطر الخيرية 3 ساعات اليوم لهذا السبب

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، عن انقطاع مياه الشرب عن مدينة القناطر الخيرية، اليوم الاثنين لمدة 3 ساعات، وذلك اعتباراً من الساعة التاسعة مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.





وأوضحت الشركة فى بيان لها، أن الانقطاع نظرا لأعمال الغسيل الدورى لشبكات المياه بالكلور، وأنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة والتأكد من صلاحية المياه للشرب، كما أهابت الشركة بالمواطنين بعمل احتياطاتهم من تخزين احتياجتهم من المياه فى هذا التوقيت.

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