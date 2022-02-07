قطع المياه عن بعض مناطق دمياط اليوم بسبب الصيانة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط عن قطع المياه عن مناطق عرب النهضة والبصارطة وأولاد حمام والخلافية والعدلى البستان ومركز ومدينة فارسكور، وذلك اليوم الاثنين ٧/٢/٢٠٢٢ من الساعة ٨ مساء حتى الساعة ١١ مساء.





وأرجعت الشركة الانقطاع نظرا لتنفيذ أعمال تطوير محطة مياه البستان. وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فتره الانقطاع.

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