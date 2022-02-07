عاجل- رواتب تصل لـ 6 آلاف جنيه.. 6894 فرصة عمل (رابط التقديم)

جدة - نرمين السيد - كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من يناير 2022 فى النشرة السابقة وعددها 191 فرصة عمل، ليصبح إجمالى الفرص المعروضة 6894 فرصة عمل.

وأعلن ذلك وزير القوى العاملة محمد سعفان، مشيرا إلى أن هذه الفرص تأتى تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكترونى www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبى العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة فى 18 محافظة هى: القاهرة، والجيزة،وسوهاج، والقليوبية، والإسكندرية، والبحيرة، والمنوفية، والشرقية، والغربية، والدقهلية، وجنوب سيناء، والمنيا، وأسيوط، وقنا، والوادى الجديد، والسويس، وبورسعيد، ودمياط.

ولفت سعفان إلى أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل فى 100 كاشير، و100 مسئول مبيعات، و5 محاسب براتب 6000 جنيه، و5 أخصائى موارد بشرية براتب 5 آلاف جنيه، و235 فرد أمن، و50 عامل إنتاج، و5 مدخل بيانات، و45 منسقة ميدانية، و10 مساعدين مدير، و10 مشرف مطعم، و200 عضو فريق، و20 شيف شواية، و40 عامل نظافة، و10 مشرفين أمن، و10 عمال زراعيين، و70 عامل سنجر واوفر واورليه، و10 عمال فرش، و12 عامل تعبئة ومكواة.

وتابع الوزير قائلا: إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الإسكندرية تتمثل فى 100 عامل إنتاج، و20 مشرف أمن، و65 فرد أمن، و60 عامل تشطيب، و20 عامل ماكينة، و5 فنيين كهرباء، وأمين مخزن.

وفى الجيزة والسويس مطلوب 300 فرد أمن براتب يصل إلى 3400 جنيه، و200 عامل إنتاج، و20 عامل جودة، و30 عاملة قص، و17 فنى ميكانيكا، و5 فنيين كهرباء، و5 نجارين.

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالقليوبية مجموعة من فرص العمل شملت: 150 عامل خياطة، و150 عامل مكواة وتعبئة، و150 عامل تدريب على أعمال الخياطة، و8 محاسبين تكاليف، و5 أمناء مخزن، و5 أخصائى خدمات مالية، و5 أخصائىيين نظم محاسبية، و5 مندوبين تسهيلات، و5 صانعات مجوهرات، و4 عمال إنتاج.

وفى المنوفية والبحيرة مطلوب: 30 مراقب جودة، و150 عامل غزل، و860 عامل إنتاج، و36 عمال تعبئة وتغليف، و37 عامل تفصيل وحياكة، و15 عامل مكواة، 10 عمال خدمات.

وفى بورسعيد: 100 مراقب جودة، و35 مهندس، و1200 مشغل إنتاج، و4 مدرسين لغة إنجليزية ورياضيات وعلوم، وفردين أمن، وعاملين نظافة.

كما تم توفير فرص عمل بالشرقية تمثلت فى: 9 مهندسين إنتاج، و3 مهندسين تصميم، و3 مديرين مكتب فنى، ومندوبين تسويق، وأخصائى تخطيط، و13 مندوب مبيعات، وسكرتيرة، ومدير تصدير، ومشرف موارد بشرية، وفنيين سلامة وصحة مهنية، و2 فنيين نبش CNC، و5 فنى لحام CO2، و3 فنيين مكابس، و3 فنيين ثنايات، و10 أخصائى تمويل، و2 مشرفين إنتاج، و10 مشرف أمن، و10 مراقب كاميرات، و200 فرد أمن، و22 سائق درجة أولى، و130 عامل إنتاج، و15 نساجين، و10 فنيين إنتاج، و5 فنى جودة، و18 مراقب جودة، و4 سائقين كلارك، و10 فنيين صيانة ميكانيكية وكهربائية، و6 فنيين تشغيل ماكينات كرتون، وفنيين حقن بلاستيك، و3 عمال خلاطة، و20 فنى طباعة ماكينة،و60 عاملة مساعدة، و20 عامل مساعد إنتاج، و5 عمال نظافة وسائق تروسيكل.

وفى الدقهلية مطلوب: 5 مهندسين زراعين، و10 مندوبين مبيعات براتب 6 آلاف جنيه، و10 مسؤولين مبيعات تليفون، و10 سائق سيارة، و10 سائق موتوسيكل، و10 محاضر طلبيات، و11 عامل نظافة، و6 فنيين صيانة، و4 منسقين ميدانيين، وأخصائيين ميدانيين.

أما فى الغربية الوظائف المتوفرة هى: 15 عامل عادى، و3 سفرجى، و2 طباخ، و10 عمال طباعة، و15 عامل نظافة، و10 عمال تطريز وسنجر، و5 عمال تعبئة وتغليف.

وفى قنا والمنيا مطلوب: 350 عامل نظافة براتب يومى 130 جنيه + حوافز، أو راتب دائم 3500 جنيه، و40 أخصائى تسويق، ومحاسب ثان (مشروع )، ومهندس موقع معمارى.

وفى سوهاج: 60 مدرس لغة عربية وانجليزية ورياضيات، و6 مدرسين دراسات، و15 مدرس رياض أطفال، و10 أخصائى تمويل، و2 رئيس مجموعة.

وفى أسيوط: 10 أخصائيين ائتمان، و3 مهندس، و2 كيميائى، و2 مشرف بيع، و2 سائق درجة ثانية، و8 عمال إنتاج.

وفى الوادى الجديد: 100 عامل تعبئة وإنتاج، و45 عاملة فرز وتعبئة، و3 عمال تحميل، وموظفة استقبال، و2 عامل لشركة طيور، و2 عامل مطعم، و2 عامل لشركة منظفات، وعامل ورشة بلاط، وعاملة نظافة.

أما فى جنوب سيناء الوظائف المتوفرة هى: 5 مدرسين دراسات ولغة عربية وفرنسية وانجليزية، ومدرسة حاسب آلى، وموظفة إدارية، وأخصائية مكتبة، 3 موظفين استقبال، ومشرف أدوار، وصراف مراكز، و22 منقذ بحرى، و41 مضيف، و4 متلقى طلبات، وموظفة متابعة، ومحاسب، و22 منظف أماكن عامة، و2 مساعد مضيف، و10 مسؤولين إشراف داخلى، و3 فنيين معدات، و34 فرد أمن، و16 مشرف غرف، ورئيس بحرى، و11 طباخ، و10 عمال كافتيريا، و5 كابتن مطعم، و5 سائق، ومنظفين غرف، و6 عمال مخازن، ونجار، و5 فنيين تبريد وتكييف ومعدات، و3 عمال مغسلة، و16 عامل سكن عاملين، و3 عاملات نظافة، و53 عامل تجهيز وتحضير، و7 عمال زراعى، و2 كهربائى، و3 مشرفين سنوركل، وأغذية ومشروبات، و5 غطاسين.