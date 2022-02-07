/677810/تاريخ-مواجهات-الأهلي-بالميراس-البرازيلي--قبل-نصف-النهائي-لبطولة-كأس-العالم-للأندية

يستعد النادي الأهلي لمباراته غداً الثلاثاء، أمام نظيرة بالميراس البرازيلي في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في دولة الإمارات، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الاهلي وبالميراس

مرة واحدة في تاريخه كانت في العام الماضي وفي نفس البطولة وتمكن النادي الأهلي من الفوز بركلات الترجيح وحصد المركز الثالث والبرونزية.

احداث مباراة الأهلي مونتيري

وبدأ مونتيري المكسيكي بضغط كبير على الأهلي وأضاع أكثر من كرة خطيرة، ولكن تألق علي لطفي ودفاعات القلعة الحمراء.

ثم بادل النادي الأهلي بهجمات مرتدة شكلت خطورة كبيرة على مرمى مونتيري، وكان يستطيع أن يسجل من خلال تلك الهجمات، وأضاع حسين الشحات وأحمد عبد القادر أخطر فرص المباراة، بعد إستغلال الهجمات المرتدة بشكل مميز.

وفي شوط المباراة الثاني تحسن أداء الأهلي، وبدأ في الهجوم بشكل أكبر عاى مونتيري، وكان الطرف الأخطر.

وأفتتح محمد هاني الأهداف في الدقيقة 53 من تصويبة صاروخية سكنت شباك حارس مونتيري، بعدما أخطأ في إخراج الكرة منذ البداية.

وحاول مونتيري أن يعود للمباراة من خلال عدة هجمات نظمها الفريق، ولكن تصدر لها دفاعات الأهلي وحافظوا على نظافة شباكهم.

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، عقب فوز فريقه على مونتيري المكسيكي، في كأس العالم للاندية.

وقال موسيماني في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أبو ظبي الرياضية" : "نلعب بدون 11 لاعب غائب، ولكننا قدمنا مباراة قوية في ظروف المتاح".

وأضاف: "خرجت قبل المبارة من الحجر الصحي بعد سلبية المسحة التي أجريتها، بغض النظر عن الظروف والأعذار علينا أن نفوز دائمًا، وهذا هو ما حدث".

وأكمل: "نحن صححنا مع حدث مع مونتيري، بعدما خسرنا مبارتين في كأس الرابطة المصرية، الفترة الماضية".

وأختتم قائلاً: "لقد أثبتنا أننا نستحق في الوصول إلى نصف النهائي، والأن سنقابل بالميراس ونعلم أنها ستكون مباراة صعبة، ولكن لا نخشى مواجهة أي فريق مهما كان أسمه".