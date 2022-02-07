/677812/طول-عمري-حبيبة-ريهام-عبد-الغفور-تكشف-اسرارها-الشخصية-ببرنامج-كلام-في-الحب

تستعد الفنانة المتألقة يسرا لاستضافة زميلتها الفنانة ريهام عبد الغفور، لتكون ضيفة علي برنامجها الجديد «كلام في الحب»، والذي تقدمه عبر شاشة mbc مصر اليوم الاثنين.

دوت الخليجيرصد تفاصيل حلقة ريهاام عبد الغفور مع يسرا

وروجت ريهام عبد الغفور للحقلة، من خلال خاصية ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، إذ نشرت برومو الحلقة، وعلقت عليه: «أنا طول عمري حبيبة وبدور على الحب في كل حاجة حواليا، والحمد الله بلاقيه، استنوني مع يسرا في كلام في الحب على mbc».

ريهام عبد الغفور في برنامج كلام في الحب

ومن المقرر أن تتحدث ريهام عبد الغفور عن أول قصة حب في حياتها، وطبيعة علاقتها بمن تحبهم، وهل تعرضت للخزلان من قبل أم لا

يسرا تكشف أول حب في حياتها

وسبق وأن تحدثت الفنانة يسرا في أولى حلاقتها من برنامجها الجديد عن أول قصة حب عاشتها، والتي هي محور حلقتها الاولى خلال برنامج «كلام في الحب» الذي تقدمه عبر قناة mbc 1.

وقالت يسرا خلال برنامجها المذاع عبر فضائية mbc 1: «أعجبت بزميلي في المدرسة، وكنت صغيرة جدا وهو كان أكبر مني؛ وعمره ما فكر يبصلي لأني أصغر منه طبعا».

وتابعت: «بس أنا مستلمتش وفضلت وراه لحد ما حبني، وكنا بنلعب لعبة وهي أن كل واحد يكشف عن رأيه بـ زميله، وأنا كتبت اسمي وهو قال أني لطيفة وملفته للانتباه، وفرحت جدا وعرفت أنه معجب بيا».

وتترقب يسرا عرض فيلمها الجديد "ليلة العيد" اذ انتهى المخرج سامح عبد العزيز من تصوير أخر مشاهد العمل ودخل بعدها فى معسكر مغلق داخل أحد استوديوهات المونتاج بالمهندسين، محاولة لعرضه خلال الفترة المقبلة.

وتدور أحداث الفيلم حول عدة قضايا واقعية تثار دائما فى مجتمعنا الحالى منها "زواج القاصرات"، و"ختان الإناث"، كما يتطرق للحديث عن قهر المرأة بشكل عام، في مراحل الطفولة والشباب".

يسرا في مسلسل البحث عن علا

وظهرت يسرا في أحد مشاهد مسلسل «البحث عن علا»، كضيفة شرف ضمن حلقات الموسم الجديد من العمل، وهو استكمالا لمسلسلها الذي عرض منذ سنوات بعنوان «عايزة أتجوز».