900 كيلومتر.. وزير الرى يتابع موقف مشروع تأهيل المساقى بالقليوبية (صور)

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى والتعاقدى لمشروعات تأهيل المساقى والتحول لنظم الرى الحديث بمحافظة القليوبية، ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد استخدام المياه.





وقال الدكتور عبدالعاطى، إن عملية التطوير الشاملة للمنظومة المائية والتى تقوم الوزارة بتنفيذها حاليًا تحقق ترشيد استخدامات المياه وتعظيم العائد من كل قطرة مياه وتحديث شبكة الترع والمساقى وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، وبما ينعكس إيجابيًا على المزارعين بالمقام الأول.

أشار عبدالعاطى إلى أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقى بأطوال تبلغ 900 كيلومتر بمحافظة القليوبية، بالإضافة للتحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث فى مساحة 60 ألف فدان بنهاية شهر يونيو المقبل، وقد تم حتى تاريخه تدبير الاعتماد المالى لتأهيل مساقى بأطوال 184 كيلومترا، تم طرح 119 كيلومترا منها، ويتم تنفيذ 88 كيلومترا تم الانتهاء من 16 كيلومترا منها، وما يزال العمل مستمرًا فى طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقا للخطة الزمنية المحددة.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الرى الحديث، أوضح الدكتور عبد العاطى أن عدد 12700 منتفع قد تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث بأراضيهم البالغة 622 قطعة بمساحة إجمالية 10400 فدان، مشيرًا إلى أنه تم تدبير الإعتماد المالى والطرح لـ 39.50 ألف فدان، وجار التنفيذ بمساحات تصل إلى 1700 فدان، تم الانتهاء من 123 فدنًا.

ووجه وزير الرى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمنى المقرر، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أى معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الرى والزراعة والمالية والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى الخاصة من خلال تأهيل المساقى واستخدام نظم الرى الحديث فى زمام 3.70 مليون فدان من الأراضى القديمة خلال 3 سنوات.

كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقى والتحول للرى الحديث، بحضور ممثلى وزارتى الرى والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية، والتى تعد أحد أدوات التوعية التى أسهمت فى قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث فى زمام 1.130 مليون فدان على نفقتهم الخاصة.