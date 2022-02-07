«الشباب» تفتتح معسكر إعداد القيادات التطوعية للقرى والمناطق المطورة (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتحت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى، مساء أمس الأحد، فعاليات" معسكر إعداد القيادات الطبيعية والتطوعية والمناطق المطورة"، بالمدينة الشبابية ببورسعيد خلال الفترة من 6 لــ 8 فبراير الجارى.





يأتى ذلك فى إطار الخطة القومية لمكافحة المخدرات، لتنفيذ مبادرة "قرية بلا إدمان" ومشروع حماية المناطق المطورة بديلة العشوائيات،تنفيذ برامج توعوية متكاملة حول أضرار تعاطى المخدرات فى قرى المحافظات المختلفة. وقال الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية لصندوق مكافحة الإدمان، إن مبادرة «قرية بلا إدمان» هى أحدث مبادرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وجاءت تطبيقا للتوجيهات الرئاسية بالاهتمام بالريف المصرى وتكثيف العمل داخل أكثر من 4500 قرية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن تدريب القيادات الطبيعية والتطوعية على المبادرة "ستتضمن تنفيذ الكثير من الأنشطة الوقائية على مستوى القرى، مع تكوين مجموعات عمل كبرى من الشباب للعمل معهم ضمن المبادرة، وتدشين ورش عمل مع الأطفال والسيدات والفتيات والأزواج فى إطار القرية الواحد. شهد افتتاح فعاليات المعسكر حضور الدكتور محمد المذيكى ممثل وزارة الشباب والرياضة، الدكتور إبراهيم عسكر مدير البرامج الوقايه بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، محمد عبد العزيز مدير المدينه الشبابية بورسعيد، محمد الشريطى منسق المتطوعين.

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