/677824/اعتادت-الظهور-بملابس-مثيرة-من-هي-برلنتي-عامر-وقصتها-مع-سعد-الصغير-وأسرته

برلنتي عامر، تصدرت مؤشرات البحث للمرة الثانية، بعدما أعلنت انفصالها عن زوجها الفنان سعد الصغير، دون التصريح بالسبب، مما رجح البعض بأنه يعود لظهور الفنان في إحدى مسرحياتهم التي عرضت بموسم الرياض، بملابس نسائية، لكن الثنائي يتكتم حتى الآن عن التصريح باي تفاصيل جديدة حول علاقتهما.

دوت الخليجيرصد معلومات حول الفنانة برلنتي عامر وما قصتها مع سعد الصغير وعائلته

تسائل في بداية الأمر منذ أن بدأت برلنتي عامر في الظهور على الساحة الفنية، حول من هي الفنانة المثيرة للجدل، وما حقيقة ارتباطها بالفنان سعد الصغير، الذي قادها لطريق الشهرة، لذا دعونا في البداية نعرض لكم بعض المعلومات عن برلنتي عامر.

من هي برلنتي عامر

- برلتني عامر ممثلة مصرية شاركت فى العديد من الأعمال التلفزيونية.

-كانت أبرز أعمالها "الطوفان" مع الفنان ماجد المصري، و"هربانة منها" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز.

- شاركت مع سعد الصغير في مسلسل “ولاد إمبابة”.

- اعتادت الظهور بملابس مثيرة خلال أعمالها الفنية، أو صورها تشاركها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

- شاركت في العديد من الكليبات بطريقة مثيرة من بينهم أغنية «بالسلامة».

- أعلنت زواجها من سعد الصغير في إبريل الماضي.

قصة خلافات برلنتي عامر مع أسرة سعد الصغير

وبعدما سردنا لكم أبرز المعلومات عن الفنانة برلنتي عامر، دعونا نتطرق بالحديث عن خلافاتها المستمرة مع أسرة الفنان سعد الصغيرة، والتي كانت أشهرهم خلافها مع زوجته الأولى «أم محمود».

برلنتي عامر تبدأ في إثارة الجدل

بدأت قصة برلنتي عامر وخلافها مع زوجة سعد الصغير الاولى الشهيرة ب «أم محمود»، عندما شاركت برلنتي فيديو لسعد الصغير في إبريل الماضي، يهنأها بعيد ميلادها، وكان من بين حديثه الآتي: «كل سنة وانتي طيبة ويارب نبقى مع بعض السنة الجاية، أنتي وش السعد عليا أنتي كل الدنيا ليا.. حبيبتي أم أدهم».

برلنتي عامر تستنجد: زوجة سعد الأولى بتبعت ناس تشتمني

وعلقت برلنتي عامر على الفيديو، بدهاء، معربة عن غضبها من زوجة سعد الصغير الاولى، فقالت: «ربنا يخليك ليا يا جوزي.. على العموم الست المحترمة اللي انا شخصيا بحبها طنط أم محمود مرات سعد الأولي بتبعت ناس تشتمني علي العموم أنا عمر ما حد شتمني هنا وبتقول كلام غريب جدا حسبي الله ونعم الوكيل».

زوجة سعد الصغير الأولى تحسبن على برلنتي عامر

ومن هنا، بدأت الأزمة تشتعل بين زوجة سعد الصغير الاولى «أم محمود»، وزوجته الثانية «برلنتي»، دون رد منه، فكتبت أم محمود عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، داعية عليهما: «حسبي الله ونعمة الوكيل يا رب أشوف فيكم يوم يا رب».

دعوة أم محمود تتحق.. وبرلنتي عامر تعلن انفصالها عن سعد الصغير

وبعدما حل الهدوء على الثنائي الزوجي الجديد، برلنتي عامر وسعد الصغير، خرجت الفنانة، لتثير الجدل مرة أخرى، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، معلنا عن انفصالها من سعد الصغير، فكتبت: بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي».

سعد الصغير يلتزم الصمت

ومن جانبه فضل الفنان سعد الصغير، عدم الرد على تصريح برلنتي عامر بشأن انفاصلهما، وشارك مجموعة صور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، يحتفل بهم بتكريمه من مهرجان موسم الرياض، بعد عرض مسرحيته الجديدة «كازانوفا».