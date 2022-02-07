/677825/ضمن-حياة-كريمة-الصحة-تطلق-قوافل-طبية-للكشف-والعلاج-المجاني-بـ6-محافظات

اطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، 6 قوافل طبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة، تبدأ يومي 7 و8 فبراير ٢٠٢٢ للكشف والعلاج مجانًا.

دوت الخليج

وأشارت وزارة الصحة والسكان أن الكشف يكون في التخصصات الآتية: نساء وولادة - خدمات تنظيم الأسرة – الأطفال - الباطنة - الأنف والأذن- العظام - الجراحة - الرمد الأسنان - القلب – الجلدية- خدمات الأشعة والتحاليل، ومن المقرر أن تنطلق القوافل في محافظات: "القاهرة - الإسماعيلية – الشرقية - البحيرة - الدقهلية – المنيا".

كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت في وقت سابق تفاصيل تطوير وإنشاء ١١ مستشفى بمحافظات (الأقصر، سوهاج، الدقهلية، بني سويف، جنوب سيناء، الجيزة، كفر الشيخ)، وذلك خلال الفترة من شهر يونيو 2021 وحتى 16 ديسمبر 2021، في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم الانتهاء من إنشاء مستشفى المنصورة التخصصي بمحافظة الدقهلية، بسعة 191 سريرا، وبتكلفة 286 مليونا و700 ألف جنيه، ومستشفى برديس بمحافظة سوهاج بسعة 28 سرير، بتكلفة 66 مليونا 732 ألف جنيه، وتضم المستشفيين أقسام لـ(الطوارئ، الولادة، الحضانات، العمليات، العناية المركزة، المناظير، الأشعة، بنك دم، معامل تحاليل طبية).

تطوير شامل بمستشفى بولاق الدكرور

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم كذلك تطوير شامل بمستشفى بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بسعة 65 سرير، وتكلفة مالية 326 مليونا و649 ألف جنيه، بالإضافة إلى تطوير شامل لـ 5 مستشفيات بمحافظة كفر الشيخ، وهم مستشفى الحامول المركزي بقيمة 499 مليونا و749 ألف جنيه، ومستشفى حميات كفر الشيخ بقيمة 38 مليونا و728 ألف جنيه، وحميات مطوبس بقيمة 36 مليونا و937 ألف جنيه، وحميات دسوق بقيمة 32 مليونا و810 آلاف جنيه، ومستشفى صدر كفر الشيخ بقيمة 38 مليونا و128 ألف جنيه، لافتًا أن هذه المستشفيات شهدت استحداث الخدمات الطبية في مختلف الأقسام الطبية.

تطوير شامل لـ 3 مستشفيات

كما أشار إلى أنه جرى تطوير شامل لـ 3 مستشفيات، شملت مستشفى أهناسيا بمحافظة بني سويف، بسعة 96 سريرا، وتكلفة 300 مليون و197 ألف جنيه، ومستشفى الأقصر العام بمحافظة الأقصر، بسعة 65 سريرا وتكلفة 250 مليون جنيهًا، ومستشفى رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء، بسعة 100 سرير وبتكلفة بلغت 327 مليونا و872 ألف جنيه، وتتضمن المستشفيات أقسام (استقبال وطوارئ، الولادة، الحضانات، العمليات الجراحية، العناية المركزة، المناظير، غازات طبية، الأشعة، بنك دم، معامل تحاليل طبية، غرف حديثي الولادة، إنعاش، غرف أشعة CT). الدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، من جانبه قال إن وزارة الصحة والسكان، تحرص على تقديم أعلى خدمة طبية للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، من خلال إنشاء مستشفيات كاملة التجهيزات، بالإضافة إلى حرص الوزارة على الاستمرارية في أعمال التطوير الشاملة للمستشفيات، واستحداث الخدمات الطبية الجديدة والمتنوعة، وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والحفاظ على صحتهم، وضمان حصولهم على أفضل خدمة طبية.