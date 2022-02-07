التنمية المحلية: توجيهات رئاسية بدعم القطاع الخاص وتهيئة المناخ للمستثمرين

جدة - نرمين السيد - شارك فى الاجتماع كل من محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية.

أكد محمود شعراوى، أن مؤتمر "التنمية الاقتصادية المحلية والترويج للاستثمار بصعيد مصر" والذى ستنظمه الوزارة خلال الأسابيع القليلة المقبلة بمحافظة أسوان يعكس اهتمام رئيس الجمهورية والحكومة بمحافظات الصعيد، وهو الاهتمام المتصاعد منذ عام 2014 عقب تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الاهتمام الرئاسى بصعيد مصر تجلى فى تضاعف الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظاته العشر خلال الـ 7 سنوات الماضية لتصل إلى ما يقرب من تريليون جنيه لتطوير البنية التحتية والخدمات العامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل لسكانه.

ولفت محمود شعراوى إلى توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص والعمل على الترويج للفرص الاستثمارية للمحافظات وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال الجاذب للمستثمرين المحليين والدوليين، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب إعداد إستراتيجية للتنمية الاقتصادية المحلية وتحديد للفرص الاستثمارية الواعدة بكل محافظة، وأن يتم البدء بمحافظات الصعيد العشر كمرحلة أولى يعقبها التطبيق على باقى محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير التنمية المحلية إن المؤتمر يستهدف التنسيق بين المحافظات وآليات الادارة المحليه من جانب والهيئات الوطنية المعنيه بالاستثمار والتنمية من اجل عرض خريطة للإمكانيات الاقتصادية الواعدة والميزات النسبية والتنافسية بصعيد مصر وطرح والترويج لبعض الفرص الاستثمارية الواعدة بمحافظات الصعيد العشر، وفقاً لطبيعة كل محافظة من محافظات صعيد مصر.

وأوضح شعراوى أن اهتمام القيادة السياسية بصعيد مصر كان واضحاً فى تكليف الوزارة بتنسيق وإدارة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذى استطعنا من خلاله تطوير نظم العمل والسياسات المحلية وخلقنا نموذج للتنمية المتكاملة بمحافظتى سوهاج وقنا قابل للتكرار فى باقى محافظات مصر.

وقال إنه تم تكليف الوزارة بإدارة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث كان نصيب محافظات الصعيد من المرحلة التمهيدية 85% من عدد القرى المستهدفة، وفى المرحلة الجديدة يبلغ نصيب محافظات الصعيد العشر (31 مركزا من إجمالى 52 مركزًا، أى بنسبة تقترب من 65% من المراكز المستهدفة)، كما تهتم الحكومة بمحور التمكين الاقتصادى فى قرى الصعيد لتوفير فرص عمل مستدامة للشباب والمرأة وتحسين دخل الأسرة.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الوزارة تعمل على دعم المحافظات للقيام بدور رئيسى فى عملية التنمية الاقتصادية المحلية ودعم الاقتصاد المحلى، وتنافسية المحافظات عبر إبراز الميزات التنافسية لكل محافظة، والعمل على تدعيم الروابط الإقليمية المشتركة بين محافظات الصعيد المؤثرة فى جذب الاستثمارات.

وأكد محمود شعراوى أن تنمية الاقتصاد المحلى لكل محافظة والاستفادة من الاستثمارات الحكومية الضخمة فى البنية الأساسية والخدمات لا تؤتى ثمارها إلا من خلال القدرة على جذب الاستثمارات المحلية والدولية، حيث تقوم وزارة التنمية المحلية بدورها فى التنسيق بين الهيئات المركزية والمحافظات باعتبارها الجهة المسئولة عن تنمية الاقتصاد المحلى.

وأضاف شعراوى أن مؤتمر "الترويج للاستثمار بصعيد مصر"، هو مؤتمر حكومى لرسم رؤية الاستثمار فى صعيد مصر واعتماد منهجية واضحة وخارطة طريق لجذب الاستثمار والترويج للفرص الاستثمارية، كما يهدف إلى تهيئة بيئة ومناخ جذب الاستثمار ودعم وتشجيع القطاع الخاص.

وقال الوزير إن هناك فرصا استثمارية واعدة فى محافظات الصعيد سواء فى المجالات الصناعية أو الزراعية أو السياحية وغيرها، وتسعى الدولة جاهدة لتشجيع الاستثمارات وتهيئة المناخ الجاذب وتوحيد الجهود بين المحافظات وكافة الهيئات الاقتصادية المعنية بالاستثمار والقضاء على أى صور وأشكال للبيروقراطية والمعوقات الموجودة عَلِى أرض الواقع بالمحافظات.

وخلال الاجتماع عرض وزير التنمية المحلية الجهود التى قامت بها الوزارة منذ تكليف السيد رئيس الجمهورية بعقد المؤتمر، حيث تم تشكيل فريق للتنمية الاقتصادية فى عدد من المحافظات، وحصر بيانات الإمكانيات الاقتصادية الواعدة والميزات النسبية والتنافسية، وأشار الوزير إلى أن فريق عمل الوزارة قام بمراجعة الدراسات والاستراتيجيات التى تم إعدادها لعدد من المحافظات والتأكد من مدى تطبيقها فى ضوء التوجهات الاقتصادية للدولة، وحصر عدد من الفرص الاستثمارية لإقليم صعيد مصر والبدء فى إعداد مسح اقتصادى للمحافظات العشر، كما تم حصر استثمارات الحكومة منذ عام 2014 لدعم الاستثمار خاصة فى مجال البنية الأساسية أو المعلوماتية أو تيسير الاستثمار ودعم القطاع الخاص.

كما شهد الاجتماع عرضا لرؤية الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية للاستثمار فى الصعيد، وجهود حصر الفرص الاستثمارية لكل محافظة وفقاً لميزتها التنافسية وإعداد خريطة للاستثمار فى الصعيد فى القطاعات الاقتصادية المختلفة ورؤية الجهات المختلفة للأدوار التى يمكن أن تلعبها فى دعم الاستثمار، وكذلك دور المحافظات فى هذا المجال بما يضمن جذب وتيسير إجراءات الاستثمار وتحديد إجراءات التعامل مع طلبات الاستثمار والحوافز الاستثمارية التى تدعم جذب الاستثمار فى الصعيد وإعداد خريطة معلومات للفرص الاستثمارية الصناعية وغيرها عَلِى أرض المحافظات وخريطة للمواد الخام والعمالة واولويات الدولة الاقتصادية خلال الفترة القادمة.

وفى ختام الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق بين الوزارة والهيئات الاقتصادية المعنية بالاستثمار وعلى رأسها هيئة الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية والتواصل مع الوزارات والجهات الاقتصادية المعنية الأخرى للإعداد للمؤتمر وفقًا لأدوار كل جهة وهيئة وتكامل الأدوار وتحديد عدد من الفرص الاستثمارية الجاهزة والجادة والقابلة للتنفيذ الفورى من الدولة لطرحها فى المؤتمر عَلِى المستثمرين المحليين والأجانب.