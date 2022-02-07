الاعتماد والرقابة: جودة المؤسسات الصحية جزء من الخدمة الطبية للمريض

جدة - نرمين السيد - عقد اليوم الإثنين، اجتماع على مستوى القيادات بين الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامه للاعتماد والرقابة الصحية، لمناقشة آليات العمل والتنسيق خلال الفترة القادمة، وذلك فى إطار خطة الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمواطن على كافة المستويات.





حضر الاجتماع الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والدكتور محمد فوزى السودة، رئيس هيئة المستشفيات التعليمية، ومن الهيئة الدكتور وائل الدرندلى، نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد نشأت مدير إدارة الجودة بالهيئة، وغيرهم.

وأشار محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة، إلى بدء برنامج تأهيل القيادات لقادة ومديرى المستشفيات والمعاهد التعليمية على معايير جودة الرعاية الصحية GAHAR 2021 والذى تنظمه هيئة الرقابة والاعتماد GAHAR بمقر مركز التدريب التابع لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية فى إطار جهود التعاون المشترك بين الهيئة العامة للرقابة والاعتماد GAHAR وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية والتى تهدف لتأهيل وحداتها المختلفة لتطبيق معايير جودة الرعاية الصحية GAHAR 2021 وتسجيلها لنيل معايير الاعتماد GAHAR2021 وذلك حتى يتوج الدور الخدمى والتعليمى بتطبيق معايير الجودة الشاملة والتحسين المستمر.

وأضاف بأن البرنامج يتضمن التعريف بخطوات التسجيل والاعتماد لدى الهيئة، وبما تحتاج القيادة لمعرفته عن المعايير الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية من وجهتى النظر الإكلينيكية، والإدارية، وكذلك معايير السلامة البيئية، ينقسم الى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى برنامج تدريب قادة ومديرى المستشفيات والمعاهد، المرحلة الثانية برنامج تدريب نواب السادة مديرى المستشفيات والمعاهد، المرحلة الثالثة رفع كفاءة فرق الجودة بمختلف وحدات المستشفيات والمعاهد التعليمية.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الجودة لم تعد اختيارية للمؤسسات الصحية لكنها أصبحت بحكم طبيعة صناعة الرعاية الصحية، جزء لا يتجزأ من الخدمة الطبية المقدمة للمريض.

وأشار إلى أن القيادة الواعية بالمؤسسة الصحية هى التى تملك مفاتيح خلق واستمرار ثقافة الجودة والسلامة داخل المؤسسة، وهى التى تدرك أن المؤسسة الصحية هى مؤسسة تحمل مخاطر عالية ومتعددة، وتؤمن بأن نظام التشغيل لابد أن يأخذ بعين الاعتبار كل هذه المخاطر ويعمل على منعها بأسلوب استباقى دون انتظار لحدوث الخطر ثم التعامل معه.

يذكر أن هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لوزارة الصحة والسكان أنشئت عام 1975 بقرار جمهورى، لتكون «همزة وصل» بين الجامعات ووزارة الصحة، بحيث تكون الذراع التعليمية والبحثية للوزارة، وتضم 25 وحدة، و9 معاهد متخصصة مثل: معهد القلب، السكر، الكبد، الرمد التذكارى، التغذية، الكلى والمسالك، التأهيل الحركى، السمع والكلام، التغذية، و16 مستشفى منها الجلاء التعليمى، الساحل التعليمى، أحمد ماهر التعليمى، المطرية التعليمى، بنها التعليمى، شبين الكوم التعليمى، دمنهور التعليمى، سوهاج التعليمى، قفط التعليمى، كبد المحلة التعليمى، أورام الاسماعيلية التعليمى، مبرة فلمنج بالإسكندرية التعليمى.