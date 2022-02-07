وزيرة الهجرة تشيد بجهود الإنتاج الحربى فى دعم «مصر تستطيع» (صور)

جدة - نرمين السيد - أشادت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بجهود وزارة الإنتاج الحربى فى دعم مؤتمر "مصر تستطيع"، والتعاون للاستفادة من خبرات المصريين بالخارج فى دعم جهود الجمهورية الجديدة، ودعم توطين الصناعة فى مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص العمل للشباب، ومواجهة الهجرة غير الشرعية.





جاء ذلك خلال لقاء السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، مع وزير الدولة للإنتاج الحربى المهندس محمد أحمد مرسى، والوفد المرافق له، بحضور السفير محمد خيرت مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، ومحمد برغوت مساعد وزيرة الهجرة لشئون المراسم.

واستعرضت وزيرة الهجرة، جلسات النسخة السادسة من مؤتمرات مصر تستطيع، والتى تحمل اسم: "مصر تستطيع بالصناعة"، ومن بينها الصناعات الخضراء والتكنولوجيا الرقمية، والتى رحبت وزارة الإنتاج الحربى بالمشاركة فيها، بجانب بحث سبل التمويل الصناعى، وفتح أسواق جديدة بالتعاون مع الأشقاء فى أفريقيا، والاستفادة من خبرات الشركات الأجنبية وتبادل الخبرات.

وأضافت وزيرة الهجرة أن كل جلسة ستشهد مشاركة الخبراء والمشاركين من المصريين بالخارج، بجانب ممثلى وزارات ومؤسسات الدولة، وممثلى الشركات الأجنبية، لضمان تحقيق أفضل المخرجات لدعم الصناعة الوطنية وخطوات التحول الرقمى.

من ناحيته، أشار المهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، بحسب بيان صحفى للوزارة اليوم الإثنين، إلى حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تعظيم مشاركة العلماء والخبراء المصريين بالخارج فى دعم خطط التنمية بالدولة، موضحًا أن وزارة الإنتاج الحربى تعد من أكثر الجهات التصنيعية التى استفادت من مؤتمرات "مصر تستطيع"، إذ تم التواصل والتعاون مع العديد من العلماء المصريين بالخارج فى العديد من المجالات مثل الرقمنة وتطبيق الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد أن الوزارة تعد أحد أهم الأذرع الصناعية للدولة إلى جانب دورها الأساسى كركيزة أولى للتصنيع العسكرى، لذلك تحرص على المشاركة فى مؤتمرات "مصر تستطيع" التى تعد نموذجًا للتعاون والتكامل بين مختلف الجهات بالدولة، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة والشاملة للدولة، معربًا عن تمنياته لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بالنجاح مثلما نجحت الدورات السابقة لمؤتمرات "مصر تستطيع" وحققت أهدافها فى ربط عقول مصر المهاجرة بالوطن وساهمت فى الخروج بإبداعات وابتكارات تدفع بمصر للأمام فى مختلف الصناعات.

وأوضح الوزير مرسى أن مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" يأتى مواكباً للاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية التى تمثل قاطرة التنمية للاقتصاد القومى، مشيرًا إلى أن مشاركة العلماء والمستثمرين والخبراء من المصريين بالخارج فى هذا المؤتمر يمثل ركيزة أساسية للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم الناجحة للمساهمة فى وضع رؤى مستقبلية لتحديث الصناعة المصرية وزيادة قدراتها التنافسية.

وشدد على حرص وزارة الإنتاج الحربى على إتاحة كافة إمكانياتها لإنجاح هذا الحدث الهام والذى يعد فرصة واعدة، لاستعراض مقومات وقدرات الصناعة المصرية فى مختلف القطاعات إلى جانب جذب استثمارات المصريين فى الخارج للاستثمار فى السوق المصرية، لافتًا إلى أن التحديات الكبرى التى نتجت عن جائحة كورونا أثرت على مختلف القطاعات الصناعية والاقتصاديات العالمية كما أثرت على الأسعار، إلا أن تأثيراتها على القطاعات الصناعية فى مصر تم العمل على احتوائها بفضل الإصلاحات التى تبنتها الحكومة المصرية منذ سنوات والتى ساهمت فى الحد من التأثيرات السلبية للجائحة على تلك القطاعات.