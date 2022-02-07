«بيطرى قنا»: ضبط 96 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر (صور)

جدة - نرمين السيد - قال أشرف الداودى محافظ قنا إن مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع مديرية التموين وشرطة المسطحات المائية، واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء.





وأضاف محافظ قنا أن الحملة التى شنتها المديرية بمركز قنا نجحت فى تحرير 7 محاضر مخالفة بإجمالى وزن 104 كجم منها 96 كجم لحوم بقرى مذبوحة خارج المجازر الحكومية و8 كجم دواجن مجمدة مجهولة المصدر، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة وتم إحالة المخالفين إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق معهم. وأكد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى ان المديرية مستمرة فى حملاتها على الأسواق ومحلات بيع اللحوم لضبط أى مخالفات من شأنها الإضرار بالمواطن القنائى سواء صحيا أو ماديا.

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