عاجل- قواعد جديدة للمغادرين والقادمين من السعودية

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لـ وزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من الملحق العمالى وليد عبد الرزاق أحمد رئيس المكتب العمالى بجدة، لفت فيه إلى أن المملكة العربية السعودية سوف تبدأ من بعد غد الأربعاء فى تنفيذ قواعد جديدة للمغادرين والقادمين إلينا فيما يتعلق بلقاح كورونا.
وقال الملحق العمالى بجدة فى تقريره لوزير القوى العاملة: إن هذه القواعد تشترط مغادرة المواطنين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى 3 أشهر من تلقى الجرعة الثانية، ويستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاما، أو الفئات المستثناة وفق ما يظهر فى تطبيق (توكلنا).
وأوضح الملحق العمالى وليد عبد الرازق، أن القواعد ألزمت جميع القادمين إلى المملكة بمن فى ذلك المواطنون -بغض النظر عن حالة تحصينهم- بتقديم نتيجة سلبية فحص ((PCR معتمد، أو لفحص معتمد للمستضدات السريعة لفيروس كورونا (Covid-19 Antigen Test) خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها، ويستثنى من ذلك من هم أقل من (8) أعوام مع مراعاة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.
ويسمح للمواطنين الذين تظهر نتيجة الفحوص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى المملكة أو الدخول إليها - بعد مضى 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الايجابية لمن استكمل تلقى جرعات اللقاح المعتمدة فى المملكة، و10 أيام من تاريخ أخذ العينة الايجابية لمن لم يستكمل تلقى جرعات اللقاح المعتمدة فى المملكة.
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